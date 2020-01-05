Из зимы в лето: где отдыхают знаменитости на этих праздниках

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Многие российские знаменитости этой зимой решили сменить пасмурную Москву на белый песок и лазурное море и отправились отдыхать туда, где круглый год лето. О том, кто уже успел загореть и сделать красивые фотографии для инстаграма, — в материале РИА Новости.

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)

Российская поп-певица Глюкоза в новогодние праздники уехала отдыхать к Индийскому океану, на остров Маврикий, откуда уже опубликовала несколько фотографий в сети.

"Лучшее, что можно подарить себе, на мой взгляд, — это отдых и эмоции!" — написала исполнительница.

Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены исследует морские глубины на атолле Баа (Мальдивы), где живет в роскошном частном отеле.

Настасья Самбурская

Актриса Настасья Самбурская размещает шуточные посты с острова Бали, куда, судя по фотографиям, поехала отдыхать с подругами.

Артур Пирожков

У шоумена Артура Пирожкова (Александр Ревва) 2019 год выдался более чем успешным благодаря выходу хитов "Зацепила", "Алкоголичка" и "Она решила сдаться", а также участию во многих телевизионных проектах.

На январские праздники вместе с семьей он улетел расслабляться на Мальдивы.

Алена Долецкая

Журналистка Алена Долецкая выбрала для отдыха остров Ко Кхам, расположенный в провинции Трат (Таиланд). И, кажется, она уже неплохо освоилась.

Екатерина Шпица

Актриса Екатерина Шпица цитирует Марка Твена с пляжей острова Пху-Куок (Вьетнам), где сейчас отдыхает вместе с возлюбленным.

"Моя новая знакомая в разговоре процитировала Марка Твена : "Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали". Я не слышала раньше этого изречения. А ведь и правда, одно из самых прекрасных переживаний — путешествие с любимым человеком", — написала она в сети.

Ирина Шейк