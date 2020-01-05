Спасатели нашли шестерых рыбаков, заблудившихся в поле под Уфой

УФА, 5 янв - РИА Новости. Спасатели нашли шестерых рыбаков, которые по дороге домой заблудились в поле под Уфой, сообщили РИА Новости в госкомитете по ЧС по Башкирии.
"Шесть рыбаков поехали на рыбалку, по дороге заблудились в поле. От них поступило сообщение, что они находятся в Уфимском районе около поселка Авдон", - рассказали РИА Новости в пресс-службе госкомитета по ЧС по региону.
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Отмечается, что к поиску подключились спасатели Аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС. "Несмотря на темное время суток, спасателям довольно быстро удалось отыскать заблудившихся людей", - говорится в сообщении.
Рыбаки уже находятся дома.