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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-05T11:12+0300
https://ria.ru/20200105/1563123256.html
В Сирию за сутки вернулись почти 500 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn22.img.ria.ru/images/153068/00/1530680011_0:244:4691:2883_1036x0_80_0_0_35af496847189c7bdbb5b2ce6519f9f1.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 500 беженцев из Иордании и Ливана

11:12 05.01.2020
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© AFP 2019 / Mohamad AbazeedПогранпереход "Насиб" между Сирией и Иорданией
Погранпереход Насиб между Сирией и Иорданией
© AFP 2019 / Mohamad Abazeed
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Почти 500 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 488 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 212 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 276 человек (женщин – 83, детей – 141)", - говорится в сообщении.
Сирия
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Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись два беженца.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Также специалисты уничтожили 33 взрывоопасных предмета.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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