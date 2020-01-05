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Туризм
2020-01-05T11:18+0300
https://ria.ru/20200105/1563123187.html
В Италии машина с пьяным водителем сбила группу немецких туристов
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РИА Новости

В Италии машина с пьяным водителем сбила группу немецких туристов

11:10 05.01.2020 (обновлено: 11:18 05.01.2020)
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© Фото : FFLuttachСотрудники экстренных служб на месте ДТП в Лутаго, Италия
Сотрудники экстренных служб на месте ДТП в Лутаго, Италия
© Фото : FFLuttach
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Шесть туристов из Германии погибли, 11 пострадали после того, как водитель, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в них на большой скорости в итальянском курортном Лутаго близ границы с Австрией, передает портал Local Italy.
Лутаго – популярный горнолыжный курорт, расположенный в преимущественно немецкоязычной автономной провинции Южный Тироль на севере Италии.
Группа из 17 человек после выхода из клуба ночью в воскресенье ждала свой туристический автобус. В 01.15 по местному времени (03.15 мск) в них врезалась машина. Одного из 11 пострадавших вертолет доставил в австрийский Инсбрук для лечения. Остальным медики оказали помощь в Италии.
По информации газеты Corriere Della Sera, водителем был 28-летний местный житель, у которого полицейские зафиксировали чрезвычайно высокий уровень алкоголя в крови.
На место происшествия прибыли более 160 сотрудников спасательных служб Италии. Полиция еще не сообщила имена погибших, поскольку не все туристы знали друг друга, а у некоторых при себе не было паспортов.
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