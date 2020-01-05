В Италии машина с пьяным водителем сбила группу немецких туристов

Группа из 17 человек после выхода из клуба ночью в воскресенье ждала свой туристический автобус. В 01.15 по местному времени (03.15 мск) в них врезалась машина. Одного из 11 пострадавших вертолет доставил в австрийский Инсбрук для лечения. Остальным медики оказали помощь в Италии.