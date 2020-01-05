Силовики обстреляли из минометов Коминтерново, заявили в ДНР

"Сегодня утром украинские оккупанты из 10-й горно-штурмовой бригады (вооруженных сил Украины - ред.), грубо нарушив согласованный режим прекращения огня, пытаясь спровоцировать нас на ответ, нанесли удар из 120 миллиметровых минометов по окраинам Коминтерново, выпустив пять мин", - сказал представитель ведомства.