Силовики обстреляли из минометов Коминтерново, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня утром украинские оккупанты из 10-й горно-штурмовой бригады (вооруженных сил Украины - ред.), грубо нарушив согласованный режим прекращения огня, пытаясь спровоцировать нас на ответ, нанесли удар из 120 миллиметровых минометов по окраинам Коминтерново, выпустив пять мин", - сказал представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения