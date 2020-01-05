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Силовики обстреляли из минометов Коминтерново, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики обстреляли из минометов Коминтерново, заявили в ДНР

11:02 05.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня утром украинские оккупанты из 10-й горно-штурмовой бригады (вооруженных сил Украины - ред.), грубо нарушив согласованный режим прекращения огня, пытаясь спровоцировать нас на ответ, нанесли удар из 120 миллиметровых минометов по окраинам Коминтерново, выпустив пять мин", - сказал представитель ведомства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
2000206
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Ситуация в ДНР и ЛНРКоминтерновоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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