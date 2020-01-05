Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили что при обстрелах силовики применяли стрелковое вооружение и гранатомёты .
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения