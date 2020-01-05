Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР. Архивное фото

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

© AP Photo / Vitali Komar Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило три раза", - сказал представитель ведомства.