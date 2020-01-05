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Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:54 05.01.2020
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня.
Украинские военные
3 января, 18:42
Украинские силовики хотят обострить ситуацию в Донбассе, заявили в ДНР
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили что при обстрелах силовики применяли стрелковое вооружение и гранатомёты .
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
010142
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