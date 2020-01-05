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2020-01-05T10:08+0300
https://ria.ru/20200105/1563122224.html
NYT сообщила о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156308/43/1563084332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5f99e4d637587ff1a137083adbcc833a.jpg
РИА Новости

NYT сообщила о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

10:08 05.01.2020
39682
© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп санкционировал убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани наперекор министерству обороны и вопреки последним разведданным, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне и администрации США.
По информации издания, чиновники из военного ведомства предлагали американскому лидеру ликвидировать Сулеймани, однако рассматривали это как "самую крайнюю меру", сомневаясь, что он решится на этот шаг.
Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
3 января, 18:17
Блумберг не верит, что Трамп просчитал последствия убийства Сулеймани
Так, 28 декабря, Трамп вместо физического устранения иранского генерала приказал ВВС США нанести удары по позициям шиитского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке недалеко от границы с Сирией 30 декабря. Тогда атака спровоцировала массовые акции протеста перед американским посольством в Багдаде.
В четверг, второго января, Трамп высказался за крайний вариант, что, как отмечается в статье, "ошеломило" чиновников Пентагона.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
1 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
Источники издания сообщили, что разведка сообщала об угрозах американским посольствам, консульствам и военному персоналу в Сирии, Ираке и Ливане, так как Сулеймани недавно посетил свои военные части в этих странах и якобы планировал "неизбежную" атаку.
В то же время некоторые чиновники заявляли, что передвижения генерала были "обычным делом". Согласно данным разведки, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Сулеймани вернуться в Тегеран и не дал согласия на проведение антиамериканской атаки, пишет газета.
Отмечается, что среди сторонников радикальных мер были госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В ночь на пятницу, третье января, США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. В результате погибли более десяти человек, в числе которых — командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера КСИР.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
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Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал Дональд Трамп. Вашингтон считает Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса причастным к нападениям на базы коалиции и американское посольство в столице Ирака 31 декабря 2019 года.
В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Хасан Роухани пообещали отомстить США. По словам министра обороны Амира Хатами, Тегеран даст "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за убийством генерала.
Позднее Трамп раскритиковал эти угрозы. Он заявил о готовности нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани
3 января, 06:00
Биография иранского генерала Касема Сулеймани
63389754
Обсудить 13
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоМайк ПенсКасем СулейманиБлижний ВостокДональд ТрампМинистерство обороны СШАThe New York TimesАли ХаменеиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Теперь уже на 100% уверен, что без капиталистов олигархов США мир жил бы спокойнее...
5 января, 10:18
Zlydennemets Three
523001149
NYT верить? Да они скажут что угодно что бы Трампу нагадить, так что это чистая утка
5 января, 10:57
Masha Shakhmatova
6523006
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