NYT сообщила о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп санкционировал убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани наперекор министерству обороны и вопреки последним разведданным, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне и администрации США.

По информации издания, чиновники из военного ведомства предлагали американскому лидеру ликвидировать Сулеймани , однако рассматривали это как "самую крайнюю меру", сомневаясь, что он решится на этот шаг.

Так, 28 декабря, Трамп вместо физического устранения иранского генерала приказал ВВС США нанести удары по позициям шиитского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке недалеко от границы с Сирией 30 декабря. Тогда атака спровоцировала массовые акции протеста перед американским посольством в Багдаде.

В четверг, второго января, Трамп высказался за крайний вариант, что, как отмечается в статье, "ошеломило" чиновников Пентагона.

Источники издания сообщили, что разведка сообщала об угрозах американским посольствам, консульствам и военному персоналу в Сирии, Ираке и Ливане, так как Сулеймани недавно посетил свои военные части в этих странах и якобы планировал "неизбежную" атаку.

В то же время некоторые чиновники заявляли, что передвижения генерала были "обычным делом". Согласно данным разведки, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Сулеймани вернуться в Тегеран и не дал согласия на проведение антиамериканской атаки, пишет газета.

Отмечается, что среди сторонников радикальных мер были госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В ночь на пятницу, третье января, США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. В результате погибли более десяти человек, в числе которых — командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера КСИР.

В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал Дональд Трамп. Вашингтон считает Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса причастным к нападениям на базы коалиции и американское посольство в столице Ирака 31 декабря 2019 года.

В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Хасан Роухани пообещали отомстить США. По словам министра обороны Амира Хатами, Тегеран даст "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за убийством генерала.