В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла

"Из-за аномально теплой погоды при формировании кромки ледостава на реке Енисей произошел подъем уровня воды в районе населенных пунктов Стрелка и Абалаково. В населенном пункте Абалаково местной речкой Галкино, впадающей в реку Енисей, перелита часть дороги по одной из улиц поселка, затруднен переезд для легкового транспорта к нескольким жилым домам. Перевозка жителей организована на транспорте повышенной проходимости", — сказал Ветчинников.