В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла

КРАСНОЯРСК, 5 янв — РИА Новости. Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
"Из-за аномально теплой погоды при формировании кромки ледостава на реке Енисей произошел подъем уровня воды в районе населенных пунктов Стрелка и Абалаково. В населенном пункте Абалаково местной речкой Галкино, впадающей в реку Енисей, перелита часть дороги по одной из улиц поселка, затруднен переезд для легкового транспорта к нескольким жилым домам. Перевозка жителей организована на транспорте повышенной проходимости", — сказал Ветчинников.
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По его словам, на месте находятся спасатели, а на гидропостах ведется наблюдение за уровнем воды. В данный момент до критического уровня остается около метра, подтопленных домов и участков в поселках нет.
По данным сервиса "Яндекс.Погода", в районе поселка Стрелка температура составляет около семи градусов тепла.