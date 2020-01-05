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В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла
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РИА Новости

В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла

10:01 05.01.2020 (обновлено: 14:50 05.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Красноярскому краюПодъем уровня воды в реках на севере Красноярского края
Подъем уровня воды в реках на севере Красноярского края
© Фото : ГУ МЧС по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 5 янв — РИА Новости. Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.

"Из-за аномально теплой погоды при формировании кромки ледостава на реке Енисей произошел подъем уровня воды в районе населенных пунктов Стрелка и Абалаково. В населенном пункте Абалаково местной речкой Галкино, впадающей в реку Енисей, перелита часть дороги по одной из улиц поселка, затруднен переезд для легкового транспорта к нескольким жилым домам. Перевозка жителей организована на транспорте повышенной проходимости", — сказал Ветчинников.

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По его словам, на месте находятся спасатели, а на гидропостах ведется наблюдение за уровнем воды. В данный момент до критического уровня остается около метра, подтопленных домов и участков в поселках нет.
По данным сервиса "Яндекс.Погода", в районе поселка Стрелка температура составляет около семи градусов тепла.
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