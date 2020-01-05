Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Убитых обнаружила владелица квартиры, которая сдала им жилье на праздники. По данным УНИАН, девушки лежали в шкафу на балконе со связанными руками. На их телах были десятки ножевых ранений.
Женщина вызвала полицию. Погибшими оказались киевлянки 2000 и 2003 годов рождения. Об их пропаже родственники заявили еще 2 января.
Возбуждено уголовное дело. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
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