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Север Сахалина и Курилы к Рождеству охватит циклон
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РИА Новости

Север Сахалина и Курилы к Рождеству охватит циклон

09:46 05.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкТурист на побережье Тихого океана
Турист на побережье Тихого океана
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Турист на побережье Тихого океана. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 янв – РИА Новости. Север Сахалина и Курилы к Рождеству охватит циклон, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
"По информации островных синоптиков, в понедельник на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 метров в секунду. В Курильском и Южно-Курильском районах ожидаются умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 метров в секунду, днем порывы могут достигнуть 25-27 метров в секунду", - сообщается в распространенном ведомством пресс-релизе.
Сейсмограф. Архивное фото
Вчера, 03:39
У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
Циклон не обойдет и север Сахалина. В ночь на понедельник на территории Охинского района региональное управление Росгидромета прогнозирует метель, ветер 16-21 метров в секунду.
В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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СахалинРосгидрометКурильские островаРоссияОбщество
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