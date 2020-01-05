Север Сахалина и Курилы к Рождеству охватит циклон

"По информации островных синоптиков, в понедельник на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 метров в секунду. В Курильском и Южно-Курильском районах ожидаются умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 метров в секунду, днем порывы могут достигнуть 25-27 метров в секунду", - сообщается в распространенном ведомством пресс-релизе.

Циклон не обойдет и север Сахалина. В ночь на понедельник на территории Охинского района региональное управление Росгидромета прогнозирует метель, ветер 16-21 метров в секунду.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.