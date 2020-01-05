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Гурцкая оценила инициативу скорректировать брачный возраст
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РИА Новости

Гурцкая оценила инициативу скорректировать брачный возраст

09:27 05.01.2020 (обновлено: 11:59 05.01.2020)
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© Depositphotos / getmodelsМолодожены во время регистрации брака
Молодожены во время регистрации брака
© Depositphotos / getmodels
Молодожены во время регистрации брака . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Общественная палата России настороженно относится к предложениям корректировки возраста вступления в брак, в России нет причин ни для его снижения, ни для увеличения, сказала РИА Новости глава комиссии ОП России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Ранее сообщалось, что министерство юстиции намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.
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"Общественная палата крайне настороженно относится к предложениям корректировки возраста вступления в брак. У нас нет причин ни для его снижения, ни для увеличения. Сейчас законом брачный возраст установлен в 18 лет. Семейный кодекс дает право органам местного самоуправления при наличии уважительных причин разрешить вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет", — рассказала Гурцкая.

Член ОП России отметила, что если правительство намерено уточнить указанные уважительные причины, то это можно поддержать. Поскольку, как правило, используется одна причина — ранняя беременность.

"Но есть еще один крайне важный момент. Субъекты России сегодня вправе определить условия, при которых возможно вступление в брак до 16 лет. Вот здесь точно требуется единый подход. Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки", — добавила Гурцкая.

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Госдума РФДиана ГурцкаяРоссияОбщество
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Naum Vygodsky
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ВНВасилий Науман
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