Гурцкая оценила инициативу скорректировать брачный возраст

"Но есть еще один крайне важный момент. Субъекты России сегодня вправе определить условия, при которых возможно вступление в брак до 16 лет. Вот здесь точно требуется единый подход. Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки", — добавила Гурцкая.