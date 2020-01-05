В Хорватии начался второй тур президентских выборов

Избирком зарегистрировал 3 миллиона 855 тысяч избирателей, которые голосуют на более чем 6,5 тысячах участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следят свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки открыты с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск).