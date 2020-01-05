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В Хорватии начался второй тур президентских выборов
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РИА Новости

В Хорватии начался второй тур президентских выборов

09:13 05.01.2020
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© AP Photo / Darko BandicГолосование на выборах в Хорватии
Голосование на выборах в Хорватии
© AP Photo / Darko Bandic
Голосование на выборах в Хорватии . Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 янв – РИА Новости. В Хорватии открылись участки на втором туре выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
За пост главы государства борются действующий президент Колинда Грабар-Китарович и лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович.
Избирком зарегистрировал 3 миллиона 855 тысяч избирателей, которые голосуют на более чем 6,5 тысячах участков в стране и за рубежом. За ходом голосования следят свыше 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Участки открыты с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск).
"Избирательные участки открыты вовремя, голосование началось на всей территории страны", - сообщил ГИК.
Выборы президента Хорватии
22 декабря 2019, 01:21
Процедура выборов президента Хорватии
Первый тур волеизъявления состоялся в Хорватии 22 декабря. Оппозиционер Миланович получил 29,55% голосов, нынешний президент Грабар-Китарович – 26,65%. Последнее социсследование агентства IPSOS от 2 января показало, что Миланович во втором туре получит 45% поддержки избирателей, а Грабар-Китарович – 42%.
Определение внешней и внутренней политики Хорватии по конституции принадлежит правительству. Президент выполняет в большей степени представительские функции и выбирается сроком на пять лет.
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Колинда Грабар-КитаровичЗоран МилановичХорватияВ мире
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