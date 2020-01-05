Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter

Так, среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату собираются около 80 процентов, среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов.

Медианное значение пересмотра означает прибавку в десять процентов к текущей зарплате у отечественных компаний, семь процентов — у иностранных работодателей.

Часть организаций пересмотрит зарплаты уже в январе, другие — в течение полугодия.