Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Так, среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату собираются около 80 процентов, среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов.
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Медианное значение пересмотра означает прибавку в десять процентов к текущей зарплате у отечественных компаний, семь процентов — у иностранных работодателей.
Часть организаций пересмотрит зарплаты уже в январе, другие — в течение полугодия.
Как отмечает издание, эксперты портала "Работа.Ру" также выяснили, что заработная плата россиян в среднем увеличится на семь-девять процентов.
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