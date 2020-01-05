Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран , в случае нападения, столкнется с новейшей военной техникой, на которую США потратили "два триллиона долларов".

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику", - написал президент в Twitter . Он подчеркнул, что в мощи США не имеет равных себе стран.

Он подчеркнул, что в случае нападения Ирана, США нанесут по ним беспрецедентный по своей силе удар.

"Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону... и без колебаний!" - заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, в том числе объектам иранской культуры, если будут атакованы американцы. Упомянутые Трампом 52 цели соотносятся с числом захваченных в Иране в плен американцев в ноябре 1979 года после исламской революции в стране. Заявление о возможности нападения на объекты иранской культуры нарушает нормы международного права.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть генерала Касема Сулеймани . Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.