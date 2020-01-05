Сын Сафронова рассказал о ситуации с "изнасилованной" отцом моделью

Он пояснил, что модель Татьяна Морозова и ее подруга Марина Рудницкая уже не в первый раз проворачивают подобные схемы.

По словам Сафронова-младшего, Татьяна заявила Никасу Сафронову, что они познакомились на "каком-то конкурсе" летом, а затем виделись еще в сентябре. И теперь Морозова угрожает художнику тем, что хочет "пойти на прямой эфир к Андрею Малахову и рассказать, что она, скорее всего, беременна, но пока они еще точно не решили", и что он ее изнасиловал, отметил Лука Сафронов. За молчание она якобы потребовала 400 тысяч рублей.

Сын художника заявил, что отец потратил весь Новый год, чтобы принять участие в следственных действиях. Сложившуюся ситуацию он назвал "бредом и идиотизмом". По его мнению, девушки пытаются сделать себе имя на скандалах.