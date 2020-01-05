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Сын Сафронова рассказал о ситуации с "изнасилованной" отцом моделью
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РИА Новости

Сын Сафронова рассказал о ситуации с "изнасилованной" отцом моделью

09:03 05.01.2020 (обновлено: 14:31 05.01.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРоссийский художник Никас Сафронов
Российский художник Никас Сафронов
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Российский художник Никас Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова Лука назвал в беседе с Пятым каналом ситуацию вокруг попыток обвинить его отца в изнасиловании "глупейшей".
Он пояснил, что модель Татьяна Морозова и ее подруга Марина Рудницкая уже не в первый раз проворачивают подобные схемы.
По словам Сафронова-младшего, Татьяна заявила Никасу Сафронову, что они познакомились на "каком-то конкурсе" летом, а затем виделись еще в сентябре. И теперь Морозова угрожает художнику тем, что хочет "пойти на прямой эфир к Андрею Малахову и рассказать, что она, скорее всего, беременна, но пока они еще точно не решили", и что он ее изнасиловал, отметил Лука Сафронов. За молчание она якобы потребовала 400 тысяч рублей.
Сын художника заявил, что отец потратил весь Новый год, чтобы принять участие в следственных действиях. Сложившуюся ситуацию он назвал "бредом и идиотизмом". По его мнению, девушки пытаются сделать себе имя на скандалах.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Таганский суд Москвы арестовал Марину Рудницкую и Татьяну Морозову по делу о вымогательстве у художника 400 тысяч рублей.
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03:07
"Аферистка": актер рассказал о вымогательнице денег у Сафронова
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Шоу-бизнесТаганский районный суд г. МосквыАндрей МалаховМоскваНикас СафроновРоссияПроисшествия
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