В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Министр юстиции Министр юстиции Японии Масако Мори сообщила об усилении контроля на границах страны и ужесточении иммиграционных процедур после побега экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона , передает агентство Рейтер

Мори подчеркнула, что пересечение границы Гоном было "явно незаконным", и обещала провести тщательное расследование.

"Ясно, что у нас нет записей о пересечении подсудимого Гона границы Японии. Считается, что он прибегнул к незаконным методам, чтобы нелегально покинуть страну. То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления", - передает агентство Франс Пресс заявление Мори.

"Перелет подсудимого освобожденного под залог неправомерен", - заявила Мори.

Она отметила, что суд отозвал залог Гона и что в его отношении уже действует "красное уведомление" Интерпола.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.

Ранее японский телеканал NHK, предположительно, восстановил картину бегства Карлоса Гона. В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле. Спустя полтора часа Гон, предположительно, вылетел в Ливан на другом частном самолете.