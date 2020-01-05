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2020-01-05T07:43+0300
https://ria.ru/20200105/1563121240.html
В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
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РИА Новости

В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan

07:43 05.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
Экс-президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
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Экс-президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Министр юстиции Японии Масако Мори сообщила об усилении контроля на границах страны и ужесточении иммиграционных процедур после побега экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, передает агентство Рейтер.
Мори подчеркнула, что пересечение границы Гоном было "явно незаконным", и обещала провести тщательное расследование.

"Ясно, что у нас нет записей о пересечении подсудимого Гона границы Японии. Считается, что он прибегнул к незаконным методам, чтобы нелегально покинуть страну. То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления", - передает агентство Франс Пресс заявление Мори.

"Перелет подсудимого освобожденного под залог неправомерен", - заявила Мори.
Она отметила, что суд отозвал залог Гона и что в его отношении уже действует "красное уведомление" Интерпола.
Карлос Гон
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Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.
Карлос Гон
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Ранее японский телеканал NHK, предположительно, восстановил картину бегства Карлоса Гона. В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле. Спустя полтора часа Гон, предположительно, вылетел в Ливан на другом частном самолете.
В субботу стало известно, что турецкий суд выдал ордеры на арест пятерых человек в связи с делом о побеге экс-главы Nissan. Подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей. В свою очередь, ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально, и поводов для его преследования нет. Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также начала обыск в его доме. Существует версия, что при побеге Гону помогали сотрудники двух частных охранных компаний – американской и ливанской.
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Карлос ГонЯпонияВ мире
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