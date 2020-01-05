В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь

"В СНТ "Светофор" ребенок в новогоднюю ночь получил ранение от пули. Умысла на причинение вреда, возможно, не было, скорее — несчастный случай. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку", — говорится в сообщении.

По сообщению местных СМИ, семья, отмечавшая Новый год на даче, вышла на улицу, чтобы посмотреть салют. В это время кто-то начал стрелять в воздух из карабина. Одна из пуль, падая сверху, задела шестилетнему мальчику щеку. Родители вызвали скорую помощь. В больнице ребенку зашили рану, его жизни ничто не угрожает.