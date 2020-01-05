В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП

ИРКУТСК, 5 янв - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона.
В Братском районе неподалеку от поселка Кузнецовка в воскресенье утром столкнулись LADA Priora и Toyota Camry.
"В результате ДТП погиб один из пассажиров - 21-летний житель Усть-Илимска, еще пять человек пострадали. Это водитель LADA Priora, трое пассажиров Toyota Camry и ее водитель", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
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