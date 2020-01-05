В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы

ЯКУТСК, 5 янв — РИА Новости. Медики в Амгинской районной больнице Медики в Амгинской районной больнице Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассовой игрушки, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Как отметили в ведомстве, в первый день 2020 года в одном из отдаленных сел Амгинского улуса четырехлетний ребенок травмировал себя куском пластмассовой игрушки, инородное тело попало в бронхи через нос.

"В Амгинской ЦРБ, куда бригада скорой помощи <…> доставила ребенка из отдаленного села, была проведена компьютерная томография органов грудной клетки, обследование выявило инородное тело в правом главном бронхе маленького пациента. Из-за сложности ситуации <…> медики обратились в республиканский центр медицины катастроф. По итогам экстренной телемедицинской консультации <…> в Амгу был направлен специалист высшей квалификации — борт-врач-эндоскопист Иннокентий Павлов. Операция в Амгинской ЦРБ прошла успешно", — рассказали в пресс-службе.

В ходе операции из бронхов ребенка извлекли часть пластмассовой игрушки размером до 12 миллиметров.