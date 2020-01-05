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В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
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РИА Новости

В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы

07:08 05.01.2020 (обновлено: 17:56 05.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Коридор в больнице. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 янв — РИА Новости. Медики в Амгинской районной больнице Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассовой игрушки, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Как отметили в ведомстве, в первый день 2020 года в одном из отдаленных сел Амгинского улуса четырехлетний ребенок травмировал себя куском пластмассовой игрушки, инородное тело попало в бронхи через нос.

"В Амгинской ЦРБ, куда бригада скорой помощи <…> доставила ребенка из отдаленного села, была проведена компьютерная томография органов грудной клетки, обследование выявило инородное тело в правом главном бронхе маленького пациента. Из-за сложности ситуации <…> медики обратились в республиканский центр медицины катастроф. По итогам экстренной телемедицинской консультации <…> в Амгу был направлен специалист высшей квалификации — борт-врач-эндоскопист Иннокентий Павлов. Операция в Амгинской ЦРБ прошла успешно", — рассказали в пресс-службе.

В ходе операции из бронхов ребенка извлекли часть пластмассовой игрушки размером до 12 миллиметров.
"В настоящее время состояние ребенка, который остается в районной больнице под наблюдением и лечением, — стабильное, идет к улучшению. В проведении операции во главе с эндоскопистом Иннокентием Павловым принимали участие реаниматолог Петр Табунанов, анестезиолог Мария Пахомова, медицинская сестра Софья Иванова", — добавили в Минздраве.
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