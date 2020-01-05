Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-05T14:34+0300
https://ria.ru/20200105/1563121121.html
Солнце максимально сближается с Землей
https://cdn21.img.ria.ru/images/153372/55/1533725536_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_03ee317bef59da247d13fd41270b6672.jpg
РИА Новости

Солнце максимально сближается с Землей

07:07 05.01.2020 (обновлено: 14:34 05.01.2020)
73131
© Depositphotos / kevron2002Солнце и Земля
Солнце и Земля
© Depositphotos / kevron2002
Солнце и Земля. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пятого января Солнце максимально приблизится к Земле. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Как рассказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин, точку перигелия планета пройдет в 10:48 мск.
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
2 января, 08:25РИА Наука
Астроном оценил условия для наблюдения новогоднего метеорного потока
Перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Перигелий орбиты Земли находится на расстоянии 147 098 291 километр от светила, что примерно на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит перигелий 2-5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния в северном полушарии.
Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 километра в секунду.
291534361341
Обсудить 42
РИА НаукаВесь мирМосковский планетарий
Популярные комментарии
Возможно я неграмотен в этих вопросах. Но что то мне подсказывает что наоборот ,земля приблизилась максимально к солнцу... Иль это не так?
5 января, 07:54
kksv44
151161003
Так что,опять,Солнце вокруг Земли завертелось?
5 января, 08:59
alf semenovitsh
46291001
Рекомендуем
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Космодром Байконур
Медведев подписал распоряжение о привлечении военных к запускам OneWeb
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
Ракетный комплекс Тополь
Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
Лента новостейМолния