Солнце максимально сближается с Землей

Перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Перигелий орбиты Земли находится на расстоянии 147 098 291 километр от светила, что примерно на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит перигелий 2-5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния в северном полушарии.