В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Москва и Киев вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме.