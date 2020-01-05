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https://ria.ru/20200105/1563121042.html
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
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РИА Новости

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

06:51 05.01.2020 (обновлено: 09:09 05.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Деньги уже на счетах компании, поскольку услуги оказываются по принципу предоплаты.
Ранее стало известно, что транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря. Если в среднем в декабре объем составлял 261 миллион кубометров, а 31 декабря через украинскую ГТС прокачали 220,05 миллиона кубометров, то 1 января этот показатель составил лишь 49,3 миллиона кубометров газа, а 2 января объемы транзита сократились еще больше — до 38,8 миллиона кубометров.
Москва и Киев вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме.
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Оператор ГТС УкраиныРоссияУкраинаПриродный газЭкономика
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Вот такие у нас юристы и переговорщики - платим, даже если не качаем. Зато понтов...
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Александр Лавриненко
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Страна, которая всем недовольна. Давали бы им газ бесплатно, они всё равно бы ревели что что то не так, надо по другому.
5 января, 08:35
Вячеслав Гаджиев
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