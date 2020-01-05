В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Деньги уже на счетах компании, поскольку услуги оказываются по принципу предоплаты.
Ранее стало известно, что транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря. Если в среднем в декабре объем составлял 261 миллион кубометров, а 31 декабря через украинскую ГТС прокачали 220,05 миллиона кубометров, то 1 января этот показатель составил лишь 49,3 миллиона кубометров газа, а 2 января объемы транзита сократились еще больше — до 38,8 миллиона кубометров.
Москва и Киев вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме.