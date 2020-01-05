Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Посольство израильского послов с осуждением героизации украинских националистов. Об этом говорится в комментарии дипмиссии " Польскому радио ". Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского ипослов с осуждением героизации украинских националистов. Об этом говорится в комментарии дипмиссии "".

Зеленко, комментируя позицию дипломатов, заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.

Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность, что на Украине прошло шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры, "жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов".

Дипломатов возмутило и то, что Киевская городская администрация вывесила на своем здании баннер с изображением Степана Бандеры, а Львовский областной совет принял решение выделить средства для чествования памяти нацистского коллаборанта Андрея Мельника, "ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя" Ивана Липы и его сына Юрия, создателя "теории украинской расы".

Также в посольстве раскритиковали Зеленко за слова о том, что осуждение Польшей и Израилем чествования националистов на Украине идет на пользу "третьей стороне".

"О пользе для третьей стороны от споров Украины с ее важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации", — заключили в посольстве.