Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

"Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть — по крышу, часть — по капот, кто-то — по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели: они тросами вытягивают машины", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лед на машинах: автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте не превышает двух метров, отметил собеседник.