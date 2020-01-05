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https://ria.ru/20200105/1563120913.html
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
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РИА Новости

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

06:00 05.01.2020 (обновлено: 12:42 05.01.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю / Перейти в фотобанкНа месте происшествия в бухте Воевода на острове Русском во Владивостоке, где около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед
На месте происшествия в бухте Воевода на острове Русском во Владивостоке, где около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

"Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть — по крышу, часть — по капот, кто-то — по колеса. Часть рыбаков уже смогли сами выехать, другим помогают спасатели: они тросами вытягивают машины", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной инцидента стало то, что рыбаки нарушают запрет о выезде на лед на машинах: автомобили поставили рядом друг с другом на акватории. Глубина в этом месте не превышает двух метров, отметил собеседник.
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67985312017
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ВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
Что можно сказать? Особо одаренные товарищи ленятся пройти лишних десять метров пешком. Глупость должна быть наказана.
5 января, 08:22
Александр Виноградов
6110101
Каждый год одно и то же... У взрослых мужиков, которым хватило ума заработать на машину и на не дешёвое хобби, напрочь выключает мозг.
5 января, 10:09
Алексей Николаевич
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