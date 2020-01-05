СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии

ТОКИО, 5 янв — РИА Новости. Багаж частного самолета, на котором, как предполагается, экс-глава автоконцерна Nissan Багаж частного самолета, на котором, как предполагается, экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон смог незаконно покинуть Японию , не проходил досмотр на интроскопе, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в международном аэропорту Кансай.

Очень часто багаж бизнес-джетов и частных самолетов VIP-лиц не проходит досмотр по согласованию с капитаном воздушного судна. Более того, как сообщили телеканалу источники, на борту самолета, вылетевшего из Осаки в Стамбул, "находился крупногабаритный багаж, который не помещался в интроскоп, поэтому не проходил проверку".

Ранее NHK со ссылкой на очевидцев сообщал, что на борту попавшего под подозрение самолета находились несколько кейсов высотой около метра, в одном из которых, предположительно, и находился Карлос Гон. Версию о том, что в одном из ящиков находился экс-глава Nissan, сообщало также издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Гон и его правая рука Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в восемь миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.

Ранее японский телеканал NHK, предположительно, восстановил картину бегства Карлоса Гона. В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17:00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле. Спустя полтора часа Гон, предположительно, вылетел в Ливан на другом частном самолете.