Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T12:50+0300
https://ria.ru/20200105/1563120884.html
СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156304/44/1563044403_0:201:2200:1439_1036x0_80_0_0_b3503f84e587100dfaecfc3a1e507f9f.jpg
РИА Новости

СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии

05:58 05.01.2020 (обновлено: 12:50 05.01.2020)
6207
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 5 янв — РИА Новости. Багаж частного самолета, на котором, как предполагается, экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон смог незаконно покинуть Японию, не проходил досмотр на интроскопе, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в международном аэропорту Кансай.
Очень часто багаж бизнес-джетов и частных самолетов VIP-лиц не проходит досмотр по согласованию с капитаном воздушного судна. Более того, как сообщили телеканалу источники, на борту самолета, вылетевшего из Осаки в Стамбул, "находился крупногабаритный багаж, который не помещался в интроскоп, поэтому не проходил проверку".
Ранее NHK со ссылкой на очевидцев сообщал, что на борту попавшего под подозрение самолета находились несколько кейсов высотой около метра, в одном из которых, предположительно, и находился Карлос Гон. Версию о том, что в одном из ящиков находился экс-глава Nissan, сообщало также издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Гон и его правая рука Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в восемь миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).
Карлос Гон
Вчера, 17:03
Сотрудник MNG Jet заявил, что ему угрожали, если он не поможет Гону
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.
Ранее японский телеканал NHK, предположительно, восстановил картину бегства Карлоса Гона. В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17:00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле. Спустя полтора часа Гон, предположительно, вылетел в Ливан на другом частном самолете.
В субботу стало известно, что турецкий суд выдал ордеры на арест пятерых человек в связи с делом о побеге экс-главы Nissan. Подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей. В свою очередь, ливанская сторона утверждает, что Гон въехал в страну легально и поводов для его преследования нет. Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также начала обыск в его доме. Существует версия, что при побеге Гону помогали сотрудники двух частных охранных компаний – американской и ливанской.
Карлос Гон
Вчера, 15:32
В Минюсте Ливана рассказали, как будут вести дело экс-главы Nissan
46735132
Обсудить 0
Карлос ГонNissan MotorЯпонияВ мире
Рекомендуем
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
Ракетный комплекс Тополь
Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Самая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу
Главная пропажа Библии: где хранится Ковчег Завета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
17:25В новогодние праздники более десяти пожаров произошли из-за петард
Лента новостейМолния