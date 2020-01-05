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2020-01-05T06:28+0300
https://ria.ru/20200105/1563120814.html
СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
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РИА Новости

СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США

05:31 05.01.2020 (обновлено: 06:28 05.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Один из правительственных сайтов США - общественную федеральную базу данных правительственных документов - взломали "иранские хакеры", передает издание BNO News.
Ранее издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа, сообщало, что США обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке.
По данным BNO News, на главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках - английском и, вероятно, персидском - от якобы "Исламской Республики Иран".
"Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе", - гласит "послание" хакеров. По данным издания, на странице неизвестные также разместили изображение иранского флаг, фотографию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "истекающего кровью" Трампа, которому некто наносит по лицу удар кулаком, и летящие ракеты.
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Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
При этом сейчас сайт Federal Depository Library Program недоступен для пользователей, при попытке зайти на fdlp.gov выдает сообщение о неизвестной ошибке.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно, хакеры паспорта оставили? Уровень полосатых и небратьев совершенно одинаков..взломать не успели - это русские, китайцы и теперь Иран...
5 января, 05:45
Алексей Алексеев
1400011
При переходе на этот сайт вылазит "Your location (RU) has been blacklisted". Не любят они нас. Русофобы, тьфу.
5 января, 05:40
Андрей Левицкий
1210001
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