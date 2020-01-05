У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает телеканал CBC.
Авиалайнер Bombardier Dash 8 должен был выполнить рейс из Монреаля в канадский Сегеней. После ЧП самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.
Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...— Tom (@caf_tom) 3 января 2020 г.
2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr