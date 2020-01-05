Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты

"В 2020 году на реализацию национальных проектов Хабаровский край в федеральном бюджете предусмотрено 9,3 миллиарда рублей. Объем финансирования на 2 миллиарда рублей больше, чем регион получил в прошлом году. Средства будут направлены на конкретные мероприятия по улучшению качества жизни населения", - говорится в сообщении.