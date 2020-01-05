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Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
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РИА Новости

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

04:05 05.01.2020 (обновлено: 07:13 05.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Ранее американский генерал в интервью изданию "Апостроф" назвал "фальшивыми и неприемлемыми" "претензии" Москвы на Крым и юг Украины, поскольку до правления императрицы Екатерины II России "там и не было".
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Пушков напомнил, что во времена правления Екатерины II государства Украина вообще не существовало, и Крым не мог быть украинским.
"И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике", - написал сенатор.
С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. Остальной территорией полуострова владело Крымское ханство - вассал Османской империи. Русско-турецкая война 1768-1774 годов положила конец турецкому господству над Крымом, и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы отказались от претензий на полуостров. В 1783 году Крымский полуостров указом Екатерины II был присоединен к Российской империи.
В 1845 году США присоединили Республику Техас и признали ее 28-м штатом объединенного государства. Таким образом, Соединенные Штаты унаследовали территориальный спор между Техасом и Мексикой, что быстро привело к американо-мексиканской войне, в результате которой США захватили дополнительные территории, расширившие границы страны вплоть до Тихого океана.
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Бен ХоджесЕкатерина IIАлексей ПушковКрымМексикаРоссияСШАТехасУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Монголы? .и где монгольское что то?..выше коммент как раз про вас. Судя по всему, образование на Украине закончилось одновременно с распадом СССР
5 января, 05:00
Алексей Алексеев
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послевоенное разделение меня вполне устраивает. и в ЛЮБОМ случае - выполнение международных договоров. что там подписал Путин в начале 2000х годов? выполняй! а то у нас сейчас ВВП готов обвинить Польшу в развязывание 2 мировой.
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давно живу,ёлочка нравится...банят и банят... Тэн
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