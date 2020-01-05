Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Ранее американский генерал в интервью изданию " Апостроф " назвал "фальшивыми и неприемлемыми" "претензии" Москвы на Крым и юг Украины , поскольку до правления императрицы Екатерины II России "там и не было".

Пушков напомнил, что во времена правления Екатерины II государства Украина вообще не существовало, и Крым не мог быть украинским.

"И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики - позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике", - написал сенатор.

С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. Остальной территорией полуострова владело Крымское ханство - вассал Османской империи. Русско-турецкая война 1768-1774 годов положила конец турецкому господству над Крымом, и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы отказались от претензий на полуостров. В 1783 году Крымский полуостров указом Екатерины II был присоединен к Российской империи.