В конгрессе США назвали убийство Сулеймани "провокационным"

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает "провокационным и непропорциональным" убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке по приказу президента Дональда Трампа.

"Провокационная, эскалационная и непропорциональная военная операция администрации Трампа продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки и наших союзников", - говорится в заявлении Пелоси.

Она отметила, что операция была проведена "без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с конгрессом и без формулирования четкой и законной стратегии как для конгресса, так и для общественности". При этом соответствующее уведомление, направленное конгрессу, по ее словам, вызывает больше вопросов, чем ответов.

"Этот документ вызывает серьезные и неотложные вопросы о сроках, порядке и обосновании решения администрации начать военные действия против Ирана... Как спикер палаты представителей я вновь обращаюсь к администрации с призывом немедленно провести подробный брифинг для всего конгресса по вопросу о военном вмешательстве, связанном с Ираном, и о последующих шагах, которые находятся на рассмотрении. Администрация должна сотрудничать с конгрессом в продвижении подлинной стратегии деэскалации, которая предотвратит дальнейшее насилие", - резюмирует спикер.

Конгресс США имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий. Тем не менее де-факто исполнительная власть проводит широкий спектр военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать граждан США.

Демократы выразили возмущение тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном. Они также возмущены тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее. При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа.