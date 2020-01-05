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В конгрессе США назвали убийство Сулеймани "провокационным"
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РИА Новости

В конгрессе США назвали убийство Сулеймани "провокационным"

03:37 05.01.2020
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© REUTERS / Stringer/File PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© REUTERS / Stringer/File Photo
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает "провокационным и непропорциональным" убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке по приказу президента Дональда Трампа.
"Провокационная, эскалационная и непропорциональная военная операция администрации Трампа продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки и наших союзников", - говорится в заявлении Пелоси.
Она отметила, что операция была проведена "без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с конгрессом и без формулирования четкой и законной стратегии как для конгресса, так и для общественности". При этом соответствующее уведомление, направленное конгрессу, по ее словам, вызывает больше вопросов, чем ответов.
"Этот документ вызывает серьезные и неотложные вопросы о сроках, порядке и обосновании решения администрации начать военные действия против Ирана... Как спикер палаты представителей я вновь обращаюсь к администрации с призывом немедленно провести подробный брифинг для всего конгресса по вопросу о военном вмешательстве, связанном с Ираном, и о последующих шагах, которые находятся на рассмотрении. Администрация должна сотрудничать с конгрессом в продвижении подлинной стратегии деэскалации, которая предотвратит дальнейшее насилие", - резюмирует спикер.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
00:07
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Конгресс США имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий. Тем не менее де-факто исполнительная власть проводит широкий спектр военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать граждан США.
Демократы выразили возмущение тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном. Они также возмущены тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее. При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции - военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
01:36
Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиНэнси ПелосиИракИранСШАВ мире
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