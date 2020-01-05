В Мытищах ликвидировали пожар на складе

Ранее сообщалось о возгорании площадью 800 квадратных метров на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в Мытищах по адресу 1-й Селикатный переулок, 12. В 2.46 мск пожар был локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров. Людей на момент пожара на складе не было.