В Мытищах ликвидировали пожар на складе

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 3.16 мск ликвидация открытого горения... В 6.00 мск - полная ликвидация пожара", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о возгорании площадью 800 квадратных метров на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в Мытищах по адресу 1-й Селикатный переулок, 12. В 2.46 мск пожар был локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров. Людей на момент пожара на складе не было.