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В МИД Германии прокомментировали ситуацию после убийства Сулеймани
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РИА Новости

В МИД Германии прокомментировали ситуацию после убийства Сулеймани

03:31 05.01.2020 (обновлено: 03:33 05.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о необходимости продолжать миссию коалиции в Ираке для противодействия ИГ*, несмотря на напряженную ситуацию после гибели в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Комментируя вопрос о необходимости вывода бундесвера из Ирака, Маас заявил, что войска Германии обеспечивают важную программу подготовки иракских военных.
"Борьба с ИГ* остается в интересах Германии, бундесвер обеспечивает важную подготовку на местах. Пока позволяет ситуация, мы не должны ставить под сомнение эту успешную операцию", - заявил Маас в интервью изданию Bild am Sonntag. Он отметил, что безопасность солдат, однако, остается приоритетом, поэтому подготовка была приостановлена в пятницу.
Маас также отметил, что нет повышенной опасности для отдыхающих в регионе Персидского залива. "До сих пор не было конкретных угроз в отношении немцев в основных туристических зонах, однако ситуация в регионе стала более нестабильной", - заявил он.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
01:36
Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенанта Эриха Пфеффера сообщило, что коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ* приостанавливает обучение военнослужащих сил Ирака после убийства Сулеймани. Пфеффер отметил, что указание "обязательно для всех стран-партнеров", участвующих в рамках операции на полигонах в Ираке.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Генерал-майор и командующий спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани
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В Минобороны Британии прокомментировали убийство генерала Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиГерманияИракИранСШАВ мире
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