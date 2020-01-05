В МИД Германии прокомментировали ситуацию после убийства Сулеймани

Комментируя вопрос о необходимости вывода бундесвера из Ирака, Маас заявил, что войска Германии обеспечивают важную программу подготовки иракских военных.

"Борьба с ИГ* остается в интересах Германии, бундесвер обеспечивает важную подготовку на местах. Пока позволяет ситуация, мы не должны ставить под сомнение эту успешную операцию", - заявил Маас в интервью изданию Bild am Sonntag . Он отметил, что безопасность солдат, однако, остается приоритетом, поэтому подготовка была приостановлена в пятницу.

Маас также отметил, что нет повышенной опасности для отдыхающих в регионе Персидского залива. "До сих пор не было конкретных угроз в отношении немцев в основных туристических зонах, однако ситуация в регионе стала более нестабильной", - заявил он.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенанта Эриха Пфеффера сообщило, что коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ* приостанавливает обучение военнослужащих сил Ирака после убийства Сулеймани. Пфеффер отметил, что указание "обязательно для всех стран-партнеров", участвующих в рамках операции на полигонах в Ираке.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.