В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

В то же время телеканал "Аль-Джазира" сообщает о 28 погибших в результате налета. Кто именно нанес удар, не уточняется.
Училище расположено на юге Триполи в районе Аль-Хадба аль-Хадра, который находится под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
В пригородах ливийской столицы с 4 апреля прошлого года идут вооруженные столкновения сил маршала Халифы Хафтара с формированиями правительства нацсогласия. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. Пока каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
В начале января правительство Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.
23 декабря 2019, 19:00Лев Деньгов: за словами Хафтара про штурм Триполи пока нет результатов