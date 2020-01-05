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В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
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РИА Новости

В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

03:20 05.01.2020 (обновлено: 10:21 05.01.2020)
92261
© AFP 2019 / Mahmud TurkiaПоследствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
© AFP 2019 / Mahmud Turkia
КАИР, 5 янв — РИА Новости. По военному училищу в Триполи нанесли авиаудар, жертвами которого стали не менее 23 курсантов, говорится в сообщении министерства здравоохранения правительства национального согласия в Facebook.
В то же время телеканал "Аль-Джазира" сообщает о 28 погибших в результате налета. Кто именно нанес удар, не уточняется.
Училище расположено на юге Триполи в районе Аль-Хадба аль-Хадра, который находится под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
В пригородах ливийской столицы с 4 апреля прошлого года идут вооруженные столкновения сил маршала Халифы Хафтара с формированиями правительства нацсогласия. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. Пока каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Вчера, 15:54
Парламент востока Ливии приказал ЛНА закрыть неподконтрольные границы
В начале января правительство Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.
Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов
23 декабря 2019, 19:00
Лев Деньгов: за словами Хафтара про штурм Триполи пока нет результатов
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ТриполиЛивияВ мире
Популярные комментарии
Серьёзная операция. Надеюсь парочку НАТОвских инструкторов на тот свет отправили.
5 января, 05:33
СССергей Смирнов
12402001
Гнать этого террориста хафтара а лучше как и Каддафи растерзать
5 января, 07:51
SSch.shurikov
6001572
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