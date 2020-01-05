В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

КАИР, 5 янв — РИА Новости. По военному училищу в Facebook . По военному училищу в Триполи нанесли авиаудар, жертвами которого стали не менее 23 курсантов, говорится в сообщении министерства здравоохранения правительства национального согласия в

В то же время телеканал "Аль-Джазира" сообщает о 28 погибших в результате налета. Кто именно нанес удар, не уточняется.

Училище расположено на юге Триполи в районе Аль-Хадба аль-Хадра, который находится под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

В пригородах ливийской столицы с 4 апреля прошлого года идут вооруженные столкновения сил маршала Халифы Хафтара с формированиями правительства нацсогласия. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. Пока каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

В начале января правительство Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.