Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

"Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя. <…> Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно", — рассказал главный внештатный специалист, диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.