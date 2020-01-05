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2020-01-05T12:04+0300
https://ria.ru/20200105/1563120375.html
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
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РИА Новости

Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

03:11 05.01.2020 (обновлено: 12:04 05.01.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сырокопченая колбаса. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Есть колбасу можно, но главное — в умеренном количестве, следует учитывать общий рацион питания человека и физическую активность, в небольших количествах продукт может быть даже полезен, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя. <…> Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно", — рассказал главный внештатный специалист, диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Он пояснил, что отдельный продукт не может быть опасным для здоровья, говорить об опасности можно только в целом о рационе. Кроме того, следует соотносить физическую активность со своим питанием: если человек ведет активный образ жизни, то колбаса может послужить источником энергии, добавил диетолог.
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"Не надо считать каждую калорию. Тот, кто это делает, больной человек, он опасен для семьи и общества. Но человек должен понимать, что если сегодня он переел, то завтра — разгрузочный день", — отметил Тутельян.

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но, если колбаса заменяет натуральное мясо, — это неправильно. Между регулярным употреблением колбасы и развитием рака желудка и толстой кишки есть определенная связь, поэтому этот продукт лучше ограничить в своем рационе, подчеркнул Буеверов.
Он добавил, что от колбасы следует отказаться людям с ожирением и сахарным диабетом, так как колбаса достаточно калорийный продукт, а также пациентам с целиакией — непереносимостью глютена.
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РоссияколбасаОбщество
Популярные комментарии
Дожились бль колбасу есть опасно стало с этими менеджерами на.
5 января, 05:36
с старый прапор
1510002
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