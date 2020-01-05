"Аферистка": актер рассказал о вымогательнице денег у Сафронова

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Таганский суд Москвы арестовал Рудницкую и Морозову по делу о вымогательстве у художника 500 тысяч рублей.

"Пыталась за счет имени пропиариться, не знаю, какие она цели преследовала. Аферистка, в общем. Непонятно, чего хочет добиться: либо славы, либо популярности, может быть, денег урвать с кого-то", — сказал артист.

Ранее Никас Сафронов в интервью "Вечерней Москве" заявил, что женщины занимались организацией скандалов с участием публичных людей. Художник рассказал, что некоторое время назад ему позвонила Морозова и заявила, что Рудницкая была им изнасилована и забеременела. Женщина пообещала обратиться на программу Андрея Малахова и рассказать об этой истории. Она потребовала от художника 500 тысяч рублей за молчание.