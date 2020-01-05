"Аферистка": актер рассказал о вымогательнице денег у Сафронова

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Российский актер Олег Протасов рассказал в интервью "Пятому каналу" о своем опыте общения с Татьяной Морозовой — подругой Марины Рудницкой, обвиненной в вымогательстве полумиллиона рублей у художника Никаса Сафронова.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Таганский суд Москвы арестовал Рудницкую и Морозову по делу о вымогательстве у художника 500 тысяч рублей.
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Протасов отметил, что столкнулся с аналогичной ситуацией, и добавил, что участвовал в эфире передачи Андрея Малахова, чтобы разоблачить Морозову. По его словам, женщине не удалось получить от него денег.
"Пыталась за счет имени пропиариться, не знаю, какие она цели преследовала. Аферистка, в общем. Непонятно, чего хочет добиться: либо славы, либо популярности, может быть, денег урвать с кого-то", — сказал артист.
Ранее Никас Сафронов в интервью "Вечерней Москве" заявил, что женщины занимались организацией скандалов с участием публичных людей. Художник рассказал, что некоторое время назад ему позвонила Морозова и заявила, что Рудницкая была им изнасилована и забеременела. Женщина пообещала обратиться на программу Андрея Малахова и рассказать об этой истории. Она потребовала от художника 500 тысяч рублей за молчание.
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