В Мытищах локализовали пожар на складе

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах локализован на 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в Мытищах по адресу 1-й Селикатный переулок, 12. На момент возгорания людей на складе не было, существовала угроза распространения огня на соседнее со складом здание.