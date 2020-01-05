В Мытищах локализовали пожар на складе

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах локализован на 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 2.46 мск пожар локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекались 72 человека и 21 единица техники", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в Мытищах по адресу 1-й Селикатный переулок, 12. На момент возгорания людей на складе не было, существовала угроза распространения огня на соседнее со складом здание.