Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T03:06+0300
https://ria.ru/20200105/1563120324.html
В Мытищах локализовали пожар на складе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_c6bc43eadce7fbaa4245b1413496605d.jpg
РИА Новости

В Мытищах локализовали пожар на складе

03:06 05.01.2020
329
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах локализован на 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 2.46 мск пожар локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекались 72 человека и 21 единица техники", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в МЧС сообщили, что пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в Мытищах по адресу 1-й Селикатный переулок, 12. На момент возгорания людей на складе не было, существовала угроза распространения огня на соседнее со складом здание.
Пожар в общежитии Коминтерновском районе Воронежа. 4 января 2019
Вчера, 11:04
При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека
000000
Обсудить 0
Московская областьМытищиПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник МЧС РФ
В Мытищах ликвидировали пожар на складе
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Мытищах загорелся склад с пластиком
Хабаровск
Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Камаева освободили от должности замглавы агентства по делам молодежи
Станция зарядки пассажирского электробуса в Москве
В Москве на 2020 год запланировали поставку 300 электробусов
Концерт певицы Бритни Спирс в Москве
Бритни Спирс показала в соцсети свою тренировку по йоге
Премьер-министр РФ Д. Медведев
Медведев поменял директора Департамента гособоронзаказа правительства
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
В МИД Германии прокомментировали ситуацию после убийства Сулеймани
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Посольство Ирана в Дохе примет соболезнования из-за убийства Сулеймани
Сотрудник МЧС
В Карелии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
Ливия
Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
Сейсмограф. Архивное фото
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
Батарея в жилом доме
В Пензе 146 домов оказались в зоне ограничения теплоснабжения
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
В конгрессе США назвали убийство Сулеймани "провокационным"
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз": Украина и Россия договорились по газу благодаря санкциям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
Лента новостейМолния