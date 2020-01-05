В Мытищах загорелся склад с пластиком

"В 1.14 мск 5 января 2020 года поступила информация о пожаре на складе по хранению пластика и оборудования для изготовления бассейнов, расположенного по адресу: Московская область, Мытищи, 1-й Селикатный переулок, 12. Здание в плане - металло-каркасное размерами 20 на 80... Площадь пожара составляет 800 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на момент пожара в здании людей не было, сейчас на месте работают 66 человек и 19 единиц техники. Спасатели пытаются не допустить распространение огня на соседнее здание.