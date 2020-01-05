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В Мытищах загорелся склад с пластиком
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РИА Новости

В Мытищах загорелся склад с пластиком

02:50 05.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 1.14 мск 5 января 2020 года поступила информация о пожаре на складе по хранению пластика и оборудования для изготовления бассейнов, расположенного по адресу: Московская область, Мытищи, 1-й Селикатный переулок, 12. Здание в плане - металло-каркасное размерами 20 на 80... Площадь пожара составляет 800 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на момент пожара в здании людей не было, сейчас на месте работают 66 человек и 19 единиц техники. Спасатели пытаются не допустить распространение огня на соседнее здание.
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Московская областьМытищиПроисшествия
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