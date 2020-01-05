Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

"Коалиция подтверждает две атаки близ иракских баз, на которых располагаются ее силы. В 19.46 по багдадскому времени (совпадает с московским - ред.) международная зона подверглась непрямому обстрелу, который не попал на объекты коалиции и мог нанести ущерб иракским гражданским лицам. В 19.50 вечера близ воздушной базы Балад взорвались ракеты. Никто из военнослужащих коалиции 4 января не пострадал. Иракские силы безопасности ведут расследование инцидентов", - говорится в заявлении.