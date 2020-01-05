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Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке
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РИА Новости

Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

02:10 05.01.2020 (обновлено: 04:40 05.01.2020)
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© Фото : US Army / Sgt. Michael KropiewnickiАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке
© Фото : US Army / Sgt. Michael Kropiewnicki
Американские военные в Ираке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу. По данным коалиции, ее объекты не повреждены, но могли пострадать гражданские лица.

"Коалиция подтверждает две атаки близ иракских баз, на которых располагаются ее силы. В 19.46 по багдадскому времени (совпадает с московским - ред.) международная зона подверглась непрямому обстрелу, который не попал на объекты коалиции и мог нанести ущерб иракским гражданским лицам. В 19.50 вечера близ воздушной базы Балад взорвались ракеты. Никто из военнослужащих коалиции 4 января не пострадал. Иракские силы безопасности ведут расследование инцидентов", - говорится в заявлении.

При этом коалиция опровергла сообщения о нападениях на оперативный центр близ Мосула.
"Мы повысили безопасность и оборонительные меры на иракских базах, где располагаются силы коалиции", - заявил представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
Он напомнил, что за последние два месяца базы подверглись нападению 13 раз. В результате обстрелов в ноябре и декабре были жертвы и пострадавшие среди иракских сил безопасности и военнослужащих коалиции.
Нынешние атаки последовали вслед за убийством иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара в Багдаде.
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