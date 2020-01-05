Парламент Каталонии подтвердил полномочия главы женералитета

МАДРИД, 5 янв – РИА Новости. Парламент Парламент Каталонии принял резолюцию, в которой подтвердил полномочия главы женералитета Кима Торры как депутата и главы правительства автономного сообщества, осудил постановление ЦИК Испании о лишении Торры мандата, назвав его "государственным переворотом".

За проект резолюции проголосовали 67 депутатов от трех партий, выступающих за независимость автономного сообщества от Испании, у которых в 135-местном законодательном органе абсолютное большинство, - правой "Вместе за Каталонию" (Торра один из лидеров этой партии), ее соратника по правительственной коалиции "Левых республиканцев Каталонии" (ERC) и крайне левой "Кандидатуры народного единства". Против проголосовал 21 депутат, шесть воздержались, представители крупнейшей в парламенте центристской фракции "Граждане" покинули зал заседания.

В резолюции говорится, что ЦИК не имел права выносить решение о лишении Торры мандата, документ квалифицирует действия комиссии как "государственный переворот", поскольку они противоречат "воле граждан".

Резолюция подтверждает полномочия Торры как депутата и главы женералитета, признает, что подобные вопросы определяют только соответствующий закон о председателе женералитета и регламент парламента автономного сообщества. В документе также говорится о намерении законодателей представить "все необходимые юридические иски" против решения ЦИК.

Депутаты потребовали отозвать ордера на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего члена женералитета Тони Комина, скрывающихся от испанского правосудия с 2017 года в Брюсселе, а также потребовали освободить бывшего заместителя председателя женералитета Ориола Жункераса, которого Верховный суд приговорил к 13 годам заключения в связи с проведением незаконного референдума о независимости, однако которого в декабре прошлого года Суд ЕС признал евродепутатом.

В документе также содержится требование "прекратить репрессии", признать "право на самоопределение народа Каталонии", "амнистировать" политиков, признанных виновными по каталонскому делу, дать возможность вернуться тем политикам, которые сейчас находятся за пределами Испании.

При этом депутаты отклонили вариант резолюции, предложенной социалистами, о подаче иска в Верховный суд Испании в связи с вынесенным Центризбиркомом вердиктом.

"Я не прошу ни о какой личной преданности. Я спрашиваю вас, считаете ли вы законным решение (ЦИК – ред.)", - заявил Торра в начале заседания, обращаясь к парламентариям. "Я не буду сопротивляться решению парламента", - добавил он.

Во время проведения заседания около здания парламента проходила акция сторонников Торры.

В декабре Высший суд Каталонии признал главу женералитета Кима Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время весенней избирательной кампании. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Торра обжаловал приговор в Верховном суде.

Однако до окончательного вердикта ВС Народная партия, центристская "Граждане" и крайне правая VOX заявили, что для лишения Торры депутатского мандата, а значит, и поста главы женералитета, достаточно приговора Высшего суда Каталонии, и обратились в ЦИК. 3 января Центризбирком постановил, что Торра должен лишиться мандата в связи с вынесенным приговором. По закону, председателем женералитета может быть только один из 135 депутатов каталонского парламента.