В Британии воры с дрессированными собаками похитили около 200 овец

ЛОНДОН, 5 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция графства Уилтшир в Полиция графства Уилтшир в Великобритании расследует три случая кражи около 200 овец у фермеров, совершенных, предположительно, при помощи специально обученных собак, говорится в сообщении правоохранителей.

О первом случае пропажи около 45 овец заявили еще в начале ноября. Второй и третий раз это произошло в декабре, когда было похищено 61 и 72 овцы соответственно. По мнению полиции, кражи значительного количества животных с небольшими временными промежутками между инцидентами могут свидетельствовать о том, что преступления тщательно планировались.

"Мы придерживаемся непредвзятого мнения, но мы считаем, что эти инциденты могут быть связаны между собой, а преступники могут быть опытными кинологами с обученными собаками. Так как такого рода кражи требуют высокого уровня организации и должны проводиться быстро и без помех", — отметила представитель полиции Уилтшира Эмили Томас.

Полиция просит жителей графства сообщать о подозрительных людях или автомобилях, появляющихся в окрестностях.

Кража овец — довольно распространенное явление в Уилтшире, где развито сельское хозяйство. Так, за последние пять лет полиция зафиксировала 17 случаев воровства овец.