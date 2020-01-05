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В Британии воры с дрессированными собаками похитили около 200 овец
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РИА Новости

В Британии воры с дрессированными собаками похитили около 200 овец

01:47 05.01.2020 (обновлено: 12:56 05.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОвцы
Овцы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Овцы. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция графства Уилтшир в Великобритании расследует три случая кражи около 200 овец у фермеров, совершенных, предположительно, при помощи специально обученных собак, говорится в сообщении правоохранителей.
О первом случае пропажи около 45 овец заявили еще в начале ноября. Второй и третий раз это произошло в декабре, когда было похищено 61 и 72 овцы соответственно. По мнению полиции, кражи значительного количества животных с небольшими временными промежутками между инцидентами могут свидетельствовать о том, что преступления тщательно планировались.

"Мы придерживаемся непредвзятого мнения, но мы считаем, что эти инциденты могут быть связаны между собой, а преступники могут быть опытными кинологами с обученными собаками. Так как такого рода кражи требуют высокого уровня организации и должны проводиться быстро и без помех", — отметила представитель полиции Уилтшира Эмили Томас.

Полиция просит жителей графства сообщать о подозрительных людях или автомобилях, появляющихся в окрестностях.
Кража овец — довольно распространенное явление в Уилтшире, где развито сельское хозяйство. Так, за последние пять лет полиция зафиксировала 17 случаев воровства овец.
Томас отметила, что подобные преступления сложны в расследовании, поскольку тяжело выявить подозреваемых. К тому же фермеры, имеющие многочисленные стада, зачастую обнаруживают пропажу только при пересчете голов, когда время для оперативного расследования уже упущено.
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