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Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани
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РИА Новости

Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани

01:36 05.01.2020 (обновлено: 07:49 05.01.2020)
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что планирует ближайшие дни начать диалог с Ираном и сделать все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели в Багдаде в результате американского удара иранского генерала Касема Сулеймани.

"В предстоящие дни мы задействуем все рычаги, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации - в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнерами в регионе, также в диалоге с Ираном", - приводит издание Bild am Sonntag слова Мааса.

Дипломат отметил, что находится в тесном контакте с британским и французским коллегами, главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем и госсекретарем США Майком Помпео.
Глава МИД также предупредил об опасности неконтролируемой эскалации из-за того, что ситуация "стала непредсказуемой" после смерти Касема Сулеймани. "Все должны отдавать отчет в том, что сейчас любая провокация могла бы привести к неконтролируемой спирали насилия с непредсказуемыми последствиями для всего региона и также нашей безопасности в Европе", - заявил он.
Цель Германии, по словам Мааса, заключается в том, чтобы не допустить военного конфликта, сохранить стабильности и целостность Ирака, а также не дать ИГ* вновь захватить территорию.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Вчера, 23:01
Канцлер Австрии прокомментировал убийство Сулеймани

Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погибли более десяти человек. В их числе — иранский генерал Касем Сулеймани, один из самых влиятельных людей в стране. Кроме того, жертвами удара стали заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.
В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к нападениям на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани "крупнейшей ошибкой" Соединенных Штатов.
Действия Вашингтона осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал убийство иранского военачальника "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Генерал-майор и командующий спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани
00:48
В Минобороны Британии прокомментировали убийство генерала Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД ГерманииГерманияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно, когда высокопоставленного чиновника германии хлопнут ракетой, то сделают вид что ничего не было?
5 января, 02:05
Иван Грозный
86200445
Себя защитить от санкций не можете, так другим не мешайте
5 января, 01:56
Алексей Алексеев
65002526
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