Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани

"В предстоящие дни мы задействуем все рычаги, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации - в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнерами в регионе, также в диалоге с Ираном", - приводит издание Bild am Sonntag слова Мааса.

Дипломат отметил, что находится в тесном контакте с британским и французским коллегами, главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем и госсекретарем США Майком Помпео.

Глава МИД также предупредил об опасности неконтролируемой эскалации из-за того, что ситуация "стала непредсказуемой" после смерти Касема Сулеймани. "Все должны отдавать отчет в том, что сейчас любая провокация могла бы привести к неконтролируемой спирали насилия с непредсказуемыми последствиями для всего региона и также нашей безопасности в Европе", - заявил он.

Цель Германии, по словам Мааса, заключается в том, чтобы не допустить военного конфликта, сохранить стабильности и целостность Ирака, а также не дать ИГ* вновь захватить территорию.

Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погибли более десяти человек. В их числе — иранский генерал Касем Сулеймани, один из самых влиятельных людей в стране. Кроме того, жертвами удара стали заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к нападениям на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани "крупнейшей ошибкой" Соединенных Штатов.

Действия Вашингтона осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал убийство иранского военачальника "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе.