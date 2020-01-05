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2020-01-05T11:39+0300
https://ria.ru/20200105/1563119859.html
В США заявили об обучении американских военных украинцами
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РИА Новости

В США заявили об обучении американских военных украинцами

01:30 05.01.2020 (обновлено: 11:39 05.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкБывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор
Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил в интервью ТСН, что американская армия учится у ВСУ российской тактике.
"Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них", — заявил дипломат.
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По его словам, американские военные узнают от украинских военных о российской тактике, о том, как "воюют россияне". При этом Тейлор выразил надежду, что США никогда не будут воевать с Россией.
Украинские власти не раз обвиняли Москву во вмешательстве в их внутренние дела и официально считают Россию "страной-агрессором". В Кремле эти обвинения отрицают и называют неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Уильям Тейлор покинул свой пост в январе. Вместо него временным поверенным в делах США на Украине стала заместитель главы американской миссии Кристина Квин.
Президент США Дональд Трамп
30 декабря 2019, 00:45
СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
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Обсудить 29
Уильям ТейлорВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Россия воюет в Сирии, но о тактике россиян они узнают от всу. Ну все верно, лучше о русских ничего не знать, меньше знаешь лучше спишь. Надеюсь омерику постигнут такие же успехи как и всу
5 января, 01:39
Иван Грозный
14280001
пора теперь и оружие у ВСУ закупать
5 января, 01:37
Евгений Никонов
391020001
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