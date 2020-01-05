В США заявили об обучении американских военных украинцами

"Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них", — заявил дипломат.

По его словам, американские военные узнают от украинских военных о российской тактике, о том, как "воюют россияне". При этом Тейлор выразил надежду, что США никогда не будут воевать с Россией.

Украинские власти не раз обвиняли Москву во вмешательстве в их внутренние дела и официально считают Россию "страной-агрессором". В Кремле эти обвинения отрицают и называют неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.