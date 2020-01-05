Британия снова направит корабли в Ормузский пролив

"Я распорядился подготовиться кораблям HMS Montrose и HMS Defender к возвращению к обязанностям по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Правительство примет все необходимые шаги, чтобы защитить наши корабли и граждан в этом время", - говорится в заявлении министра.

В декабре власти Британии сообщали, что британские ВМС прекращают сопровождать суда в Ормузском проливе после проведенных нескольких месяцев в районе Персидского залива.

Однако ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.