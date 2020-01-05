Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T01:05+0300
https://ria.ru/20200105/1563119782.html
Британия снова направит корабли в Ормузский пролив
https://cdn24.img.ria.ru/images/152423/53/1524235326_0:476:2000:1601_1036x0_80_0_0_867b7a82adf87b6e9a3bb7a64dd5ca54.jpg
РИА Новости

Британия снова направит корабли в Ормузский пролив

01:05 05.01.2020
5410
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / RFA GOLD ROVER and HMS LANCASTER Военные корабли ВМФ Великобритании
Военные корабли ВМФ Великобритании
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / RFA GOLD ROVER and HMS LANCASTER
Военные корабли ВМФ Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 янв – РИА Новости. Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
"Я распорядился подготовиться кораблям HMS Montrose и HMS Defender к возвращению к обязанностям по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Правительство примет все необходимые шаги, чтобы защитить наши корабли и граждан в этом время", - говорится в заявлении министра.
В декабре власти Британии сообщали, что британские ВМС прекращают сопровождать суда в Ормузском проливе после проведенных нескольких месяцев в районе Персидского залива.
Однако ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Бахрейн неоднократно обвинял Иран во вмешательстве в его внутренние дела и поддержке терроризма, разорвав с ним отношения четыре года назад вслед за Саудовской Аравией.
Британский эсминец Defender
24 августа 2019, 18:31
Лондон направил еще один корабль в Ормузский пролив для сопровождения судов
91603652
Обсудить 1
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиВеликобританияИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Генерал-майор и командующий спецподразделением Аль-Кудс Кассем Сулеймани
В Минобороны Британии прокомментировали убийство генерала Сулеймани
Американские военные в Ираке
Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор
В США заявили об обучении американских военных украинцами
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
Лента новостейМолния