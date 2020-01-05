В Минобороны Британии прокомментировали убийство генерала Сулеймани

ЛОНДОН, 5 янв – РИА Новости. США действовали в соответствии с международным правом, защищая себя от тех, кто "создает неминуемую угрозу". Такое мнение по поводу убийства иранского генерала Касема Сулеймани в субботу высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По словам Уоллеса, в пятницу у него состоялась беседа с министром обороны США Марком Эспером, в ходе которой они договорились "призвать все стороны к деэскалации ситуации" на Ближнем Востоке.

При этом глава минобороны Великобритании подчеркнул, что в течение последних нескольких месяцев войска США в Ираке, которые базируются в этой стране по приглашению правительства Ирака, неоднократно подвергались нападениям со стороны ополченцев, поддерживаемых Ираном.

"Согласно международному праву, США вправе защищать себя от тех, кто создает неминуемую угрозу для их граждан", - пояснил он, добавив, что генерал Сулеймани непосредственно создавал такую угрозу.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.