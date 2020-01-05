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Канцлер Австрии рассказал об отношении к Грете Тунберг
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РИА Новости

Канцлер Австрии рассказал об отношении к Грете Тунберг

00:43 05.01.2020 (обновлено: 11:16 05.01.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал в интервью изданию Bild о своем отношении к 17-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг, ставшей символом международного движения за спасение климата.

"Я думаю, то, как она себя подала и как много внимания привлекла по всему миру, (это. — Прим. ред.) достаточно оригинально. <...> Я думаю, всегда хорошо, когда молодые люди принимают активное участие", — заявил Курц, отметив, что может больше рассказать об австрийских активистах, с которыми лучше знаком.

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.
В итоге активистка стала "Человеком года — 2019" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание Тунберг человеком года— 2019, назвав победу экоактивистки нелепой.
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
2 января, 10:00Акценты
Кто запустил проект "Грета Тунберг"?Из экологической активистки она доросла до крупной медийной звезды. Не без посторонней помощи, конечно. Судя по всему, для этой юной фрекен заготовили роль большого политика. Вот только что она предложит людям?
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Грета ТунбергСебастьян КурцАвстрияВ мире
Популярные комментарии
Да ее обсуждать ОБЯЗАНЫ не политики, а врачи. Вы понимаете. что ее лечить надо? Без всяких шуток
5 января, 08:30
Илья Золотов
6120101
Сколько можно обсуждать эту малолетнюю тунеядку? Пусть что-то полезное сама сделает, например наймёт корабль и пойдёт со своими сподвижниками острова мусора собирать, а не оправдывать тунеядство пикетами и выступлениями. Критиковать и требовать может каждый, что-то реальное делать, практически никто.
5 января, 11:00
dejavu_2001
3200001
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