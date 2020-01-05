Канцлер Австрии рассказал об отношении к Грете Тунберг

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал в интервью изданию Bild о своем отношении к 17-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг, ставшей символом международного движения за спасение климата.
"Я думаю, то, как она себя подала и как много внимания привлекла по всему миру, (это. — Прим. ред.) достаточно оригинально. <...> Я думаю, всегда хорошо, когда молодые люди принимают активное участие", — заявил Курц, отметив, что может больше рассказать об австрийских активистах, с которыми лучше знаком.
Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.
В итоге активистка стала "Человеком года — 2019" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание Тунберг человеком года— 2019, назвав победу экоактивистки нелепой.