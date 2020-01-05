Канцлер Австрии рассказал об отношении к Грете Тунберг

"Я думаю, то, как она себя подала и как много внимания привлекла по всему миру, (это. — Прим. ред.) достаточно оригинально. <...> Я думаю, всегда хорошо, когда молодые люди принимают активное участие", — заявил Курц, отметив, что может больше рассказать об австрийских активистах, с которыми лучше знаком.