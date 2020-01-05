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Катар призвал соблюдать сдержанность после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Катар призвал соблюдать сдержанность после убийства Сулеймани

00:07 05.01.2020
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ДОХА, 5 янв - РИА Новости. МИД Катара призвал проявить сдержанность после убийства в Ираке видного иранского военачальника Касема Сулеймани, чтобы избежать последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации.
"Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избавить Ирак, его народ и население региона от порочного круга насилия и последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации", - говорится в сообщении министерства в его микроблоге в Twitter.
Катар предостерег от продолжения демонстрации насилия в Ираке, что, по его мнению, может привести к печальным последствиям, и напомнил международному сообществу об ответственности за безопасность региона Персидского залива.
Ранее в связи с убийством Сулеймани в Ираке о необходимости проявить сдержанность заявили Саудовская Аравия и Бахрейн, несмотря на разницу позиций с Дохой в отношении Ирана.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани. Бахрейн неоднократно обвинял Иран во вмешательстве в его внутренние дела и поддержке терроризма, разорвав с ним отношения четыре года назад вслед за Саудовской Аравией.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Вчера, 23:01
Канцлер Австрии прокомментировал убийство Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД КатараКатарИракИранСШАВ мире
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