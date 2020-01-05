Катар призвал соблюдать сдержанность после убийства Сулеймани

"Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы избавить Ирак, его народ и население региона от порочного круга насилия и последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации", - говорится в сообщении министерства в его микроблоге в Twitter.

Катар предостерег от продолжения демонстрации насилия в Ираке, что, по его мнению, может привести к печальным последствиям, и напомнил международному сообществу об ответственности за безопасность региона Персидского залива.

Ранее в связи с убийством Сулеймани в Ираке о необходимости проявить сдержанность заявили Саудовская Аравия и Бахрейн, несмотря на разницу позиций с Дохой в отношении Ирана.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.