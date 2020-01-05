В Приморье нашли самое популярное дерево у тигров и леопардов

Получателями "писем" стали как сами редкие хищники, так и их соседи. Среди других зверей особенно выделилась ловкая харза, которая забралась на дерево, чтобы получше "рассмотреть" запах. В свою очередь маленький котенок дальневосточного леопарда, изучив весь набор меток, для своей безопасности не стал заявлять о себе.