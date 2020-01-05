В Приморье нашли самое популярное дерево у тигров и леопардов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Самое популярное среди зверей дерево обнаружено в заповеднике "Земля леопарда", возле него отметились несколько дальневосточных леопардов, амурских тигров, "индийская" куница харза, барсуки, маньчжурские зайцы, лисицы и даже белки, сообщает пресс-служба нацпарка.
Особое внимание специалистов привлекло появление здесь нового котенка леопарда, прежде не фиксировавшегося фотоловушками.
Оставляя на дереве метки, большие кошки обменивались информацией о своем виде, поле и даже возрасте.
Получателями "писем" стали как сами редкие хищники, так и их соседи. Среди других зверей особенно выделилась ловкая харза, которая забралась на дерево, чтобы получше "рассмотреть" запах. В свою очередь маленький котенок дальневосточного леопарда, изучив весь набор меток, для своей безопасности не стал заявлять о себе.
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