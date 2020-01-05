Главная пропажа Библии: где хранится Ковчег Завета

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Археологи обнаружили в израильской деревне Бет-Шемеш развалины храма, где хранился ковчег с десятью заповедями Моисея до того, как его перенесли в Иерусалим в X веке до нашей эры. Саму реликвию пытаются найти уже более 2,5 тысячи лет — с тех пор как она загадочным образом исчезла из столицы древнееврейского государства. О том, где может находиться знаменитый Ковчег Завета, — в материале РИА Новости.

Камень "подсказал"

Работавшие в Бет-Шемеш археологи даже не думали, что имеют дело с одной из величайших святынь древности. Раскопки велись с 2012 года, но только сейчас специалисты нашли главный артефакт — огромный каменный стол. Именно на нем, согласно библейским книгам Царств, стоял Ковчег Завета — богато украшенный ящик, где хранились скрижали Завета, данные Богом Моисею на горе Синай.

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"Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели Ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там; и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу", — говорится в древнем тексте.

Теперь ученым предстоит исследовать окрестные территории в надежде найти тот самый Ковчег Завета. Они уверены, что самая значимая для евреев святыня не могла исчезнуть бесследно — по всей видимости, драгоценный сундук спрятали. Ведь до пропажи история реликвии прослеживается довольно четко.

Согласно Библии, создать хранилище для каменных скрижалей с десятью заповедями повелел Моисею сам Господь. Данная Им инструкция изобилует подробностями, на основании чего можно достоверно воспроизвести изображение артефакта.

"И пусть сделают ковчег из дерева ситтим (акации, широко распространенной в те времена на побережье Красного моря, где в итоге и был изготовлен ковчег. — Прим. ред.): два локтя с половиною (115-125 сантиметров) длина его и полтора локтя ширина (65-75 сантиметров), и полтора локтя высота его. И обложишь его чистым золотом; изнутри и снаружи покрой его; и сделаешь на верху его золотой венец кругом", — говорится в Библии.

Священный ящик со скрижалями переносили с помощью шестов, сверху на нем была крышка из чистого золота. Ради массивной реликвии евреи соорудили скинию — походный храм, в котором совершались богослужения вплоть до эпохи царя Давида в IX веке до нашей эры, то есть примерно 300 лет.

А найденный в Бет-Шемеше храм был, по-видимому, попыткой Давида найти святыне постоянное место. Но удалось это сделать только его сыну Соломону — ему Господь повелел воздвигнуть на Сионской горе в Иерусалиме огромный храм.

В Соломоновом храме ковчег хранился в небольшом помещении, которое называлось святая святых, — никто, кроме лиц духовного звания, не имел права заходить туда. И это предписание сыграло со святыней злую шутку примерно три века спустя.

Таинственная пропажа

Последнее упоминание Ковчега Завета относится примерно к 622 году до нашей эры. Тогда иудейский царь Иосия сказал служителям храма, что нет нужды носить на своих плечах реликвию. По всей видимости, до этого ее периодически выставляли напоказ простым верующим. Согласно преданию, ковчег исчез перед тем, как царь Навуходоносор разрушил Иерусалим в 586 году до нашей эры и увел евреев в Вавилон.

И вот тут начинаются странности: святыня не упомянута в подробном списке вывезенных реликвий. Нет ее и среди утвари, которую возвратил в Иерусалим персидский царь Кир Великий примерно сто лет спустя. Ни один из источников той эпохи вообще не упоминает о ковчеге! Известно лишь, что с восстановлением Иерусалимского храма святая святых хоть и не утратила своего сакрального значения, но всегда оставалась пустой.

Это наводит исследователей на мысль, что Ковчег Завета вывезли из Иерусалимского храма задолго до нашествия вавилонян в VI веке до нашей эры. Но для чего?

Библейское повествование четко связывает разрушение храма с тем, что в иудейском царстве отказались поклоняться истинному Богу. Это стало следствием полувекового правления царя Манассии (Менашше), насадившего культ финикийского божества — Ваала и вавилонской богини Иштар.

"И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его", — повествует Четвертая книга Царств.

Грех богоотступничества еврейского народа обличал пророк Иеремия. За ним Ковчег Завета "чудесным образом последовал" вплоть до горы Нево, находящейся за Иорданом. Именно там умер пророк Моисей.

В одной из пещер этой горы Иеремия спрятал святыню от язычников. Об этом мы знаем из Второй книги Маккавеев, не входящей в библейский канон.

"Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию, и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его", — повествует маккавейская книга.

Эти строки побудили многих искать Ковчег Завета к востоку от Иордана и Мертвого моря. Последние масштабные поиски святыни провели францисканские монахи в 1930-х годах.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей © РИА Новости / Антон Скрипунов Вид на Иорданскую долину с горы Нево, где погребен пророк Моисей

"Они искали и могилу пророка Моисея, и Ковчег Завета, но безуспешно. Вместо этого монахи раскопали несколько византийских храмов VI-VII веков с уникальными мозаиками", — рассказывает корреспонденту РИА Новости иорданский археолог Рустом Мджян.

Именно это обстоятельство заставляет исследователей усомниться в том, что святыню могли спрятать на территории современной Иордании. Очевидно лишь то, что в ее исчезновении были замешаны либо служители Иерусалимского храма, либо левиты, их помощники, которые имели доступ в запретные зоны сооружения. А история о пророке Иеремии, по всей видимости, появилась лишь с составлением Второй маккавейской книги примерно в II-I веках до нашей эры.

Версия о Храмовой горе

В XX веке некоторые авторитетные деятели иудаизма предположили, что Ковчег Завета вовсе не покидал Иерусалим. Например, главный раввин Израиля Шломо Горен считал, что святыня спрятана под Храмовой горой и, когда в мир придет Мошиах (Мессия) и будет возведен Третий храм, туда и доставят святыню.

Но вот с археологической точки зрения проверить эту теорию пока что очень трудно. Дело в том, что на Храмовой горе находится третья по значимости святыня ислама — мечеть Аль-Акса. Самой территорией управляет специальный палестинский орган — вакф. А хранитель мусульманских святынь — король Иордании. Территорию же вокруг горы, включая Стену Плача, часть фундамента храма, контролирует Израиль.

Неоднозначный правовой статус Храмовой горы препятствует проведению полномасштабных изысканий. Конечно, израильские археологи неоднократно проводили раскопки у ее основания, но это приводило к международным скандалам и росту напряженности в ближневосточном регионе.

Впрочем, немало историков считают версию о том, что Ковчег Завета спрятан в Иерусалиме, несостоятельной. Ведь, как известно, в 516 году до нашей эры началось восстановление разрушенного храма Соломона, которое закончилось почти шесть веков спустя.

"В таком случае логично предположить, что как только Второй храм был достроен царем Иродом Великим и его потомками в I веке нашей эры, туда бы могли перенести Ковчег Завета. Но этого так и не произошло — Иосиф Флавий, иудейский историк того времени, отмечал, что святая святых была пустой", — пишет в своей работе австралийский исследователь Эндрю Снеллинг.

По его мнению, Ковчег Завета все же уничтожили вавилоняне. Однако критики этой версии отмечают, что разрушение столь значимой святыни обязательно было бы зафиксировано в одной из библейских книг.

Сенсационные рукописи

В начале XX века сообщество историков потрясла сенсация. Специалисты расшифровали датируемые V веком до нашей эры папирусы, найденные на месте древнеегипетского Элефантина (пригород современного южноегипетского Асуана). Там на арамейском языке было записано, что в этом городе был... Иудейский храм! Ведь до этого ученые считали, что он мог находиться только в Иерусалиме.

Как же древние евреи оказались столь далеко от родины? Оказывается, при царе Манассии, поклонявшемся языческим богам, в Элефантине был расквартирован иудейский гарнизон. И, судя по наличию храма, это, скорее всего, были бежавшие сюда иудеи. В найденных свитках, помимо прочего, подробно описаны обряды Песаха (праздника еврейской Пасхи).

А древние упоминания о Ковчеге Завета можно встретить как раз южнее этого города — в Эфиопии. Доподлинно известно, что в этой стране иудаизм был распространен еще как минимум в V веке до нашей эры.

"Эфиопы верят, что иудаизм пришел на их землю благодаря царю Менелику. Он был сыном Соломона и царицы Савской. Так вот, через 20 лет после визита матери в Иерусалим (это событие описано в Библии) он отправляется в Иудею за священнослужителями. А те берут с собой Ковчег Завета", — отмечает в беседе с РИА Новости эфиопский историк Сисэй Энар.

Величайшую святыню иудаизма Менелик принес в столицу своего царства, город Аксум. Эту версию ученые считали от начала до конца выдумкой, пока в 2008 году немецкие археологи не нашли косвенное подтверждение подлинности описываемых в легенде событий.

"В X веке до нашей эры в Аксуме был построен дворец. Строение поистине грандиозное: большой зал приемов, несколько колодцев внутри здания, комнаты для прислуги. То есть правитель, живший здесь, был очень богатым. Мы считаем, что дворец возвела царица Савская, известная своим богатством", — говорит историк.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Служба в храме Девы Марии Сионской в Аксуме. Эфиопия © РИА Новости / Антон Скрипунов Служба в храме Девы Марии Сионской в Аксуме. Эфиопия

Святыня Африки

Эфиопы верят, что Ковчег Завета хранится у них до сих пор. С приходом христианства в Аксумское царство в начале IV века нашей эры святыню перенесли в собор Девы Марии Сионской. Ныне это большой храмовый комплекс. В главном здании, огороженном колючей проволокой, как раз и пребывает реликвия — внутрь заходить можно только одному священнику, которого пожизненно избирают хранителем ковчега.

"Когда-то святыню демонстрировали верующим раз в год. Однако это прекратилось во время оккупации фашистской Италией в конце 30-х годов XX века, когда многие наши храмы были осквернены", — рассказывает корреспонденту РИА Новости служитель храма Марии Сионской Годефа Мерха.

Службы у ковчега не совершаются, для этого рядом с хранилищем реликвии в Средние века был построен храм. Правда, туда можно входить только мужчинам — эфиопы переняли правила, установленные в Иерусалимском храме.

До недавнего времени доступ в эту церковь был закрыт для иностранцев, а уж для журналистов — подавно. Корреспондент РИА Новости оказался в числе первых иностранных работников СМИ, которым открыли двери и позволили запечатлеть богослужение, унаследовавшее обряды ветхозаветных времен. Например, священники используют описанные в Библии ритуальные инструменты — псалтырь (арфу), систроны (трещотки), горны и барабаны.

"Это главная святыня Эфиопии, которой мы молимся с древнейших времен. Я бы даже сказал, что в Ковчеге Завета хранятся не только скрижали с заповедями, манна небесная и посох пророка Аарона, но и душа нашего народа", — замечает Годефа Мерха.

Однако некоторые ученые склонны считать, что хранящийся в Аксуме артефакт появился здесь намного позже эпохи царя Соломона. Скорее всего, его привезли христиане, в конце III века прибывшие сюда по Нилу из Египта. Ведь на их пути как раз и находился тот самый город Элефантин.