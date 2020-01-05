Ответили за слова: фразы ценой в миллиарды долларов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Неосторожные сравнения, необдуманные комментарии и опрометчивые твиты порой стоят предпринимателям, инвесторам и владельцам бизнеса целого состояния. Осенью глава американского инвестфонда потерял миллиард долларов, неудачно пошутив про трусы. О том, когда случайные фразы обходятся слишком дорого, — в материале РИА Новости.
Инвесторы испугались трусов
В середине октября глава американского инвестфонда Fisher Investments Кен Фишер (под управлением фонда — активы на 112 миллиардов долларов) выступал на профильной конференции в Сан-Франциско. Мероприятие было не бесплатным — участники выложили по 25 тысяч долларов, чтобы послушать известного финансиста. Журнал Forbes оценивает состояние Фишера в 3,7 миллиарда долларов, он — 195-й в списке самых богатых граждан США.
Рассказывая собравшимся о нюансах работы фонда, Фишер решил не вдаваться в пространные объяснения и постарался быть максимально конкретным. В частности, общение с потенциальными клиентами он сравнил с обольщением женщин. "Это похоже на попытку залезть в женские трусы", — сообщил 68-летний миллиардер. Шутку не оценили: Фишера обвинили в сексизме, а из его фонда начали выводить деньги.
Бизнесмен поначалу пришел в недоумение, отметив, что и раньше "не раз говорил подобное". Но затем опомнился и принес "искренние извинения". По его словам, "ряд фраз, которые я использовал, чтобы подчеркнуть определенные моменты, были неправильными", и им нет места ни в компании, ни в отрасли. Но было уже поздно — его шуточки обошлись Fisher Investments более чем в миллиард долларов.
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Управление по инвестициям американского штата Мичиган, которое 15 лет сотрудничало с Fisher Investments, вывело оттуда 600 миллионов. Разорвать отношения пообещали также пенсионные фонды Флориды и Филадельфии, доверившие компании более 500 миллионов. Наконец, Бостон забрал пенсионные активы почти на 250 миллионов.
Всего за два месяца Fisher Investments недосчитался более четырех миллиардов долларов.
Вездесущий Маск и тайский "педофил"
Высказывания другого миллиардера, основателя Tesla Илона Маска не раз приводили к падению акций проблемного автопроизводителя. Главе компании настоятельно рекомендовали "заняться операционной деятельностью, а не в твиттер писать". Но он не послушался.
Несколько неосторожных твитов о Tesla стоили Маску штрафа в 20 миллионов долларов, кресла руководителя и официального запрета что-либо сообщать о финансовом положении компании без консультации с адвокатами. Оскандалился предприниматель и летом прошлого года после истории в Таиланде. Он предложил свою мини-субмарину, чтобы вызволить детей и тренера, застрявших в затопленной пещере. Когда его помощь отвергли, разозлился не на шутку. Тайского дайвера Верна Ансворта, который всех спас, а подлодку назвал бесполезной, Маск обвинил в педофилии.
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"Он пожилой, одинокий белый мужчина из Англии, который 30-40 лет либо путешествовал, либо жил в Таиланде, в основном в районе пляжа Паттайи. Потом переехал в Чианграй, чтобы жениться на 12-летней девочке", — объявил глава Tesla.
Ансворт подал иск, потребовав от Маска 190 миллионов долларов за моральный ущерб. Миллиардеру удалось выкрутиться: американский суд поверил объяснению его адвокатов, что Маск на самом деле не называл Ансворта педофилом, а "просто использовал в качестве насмешки слова "pedo guy", что в его родной ЮАР считается обычным выражением".
Пострадавший намерен добиться пересмотра вердикта и взыскать с главы Tesla уже почти двести миллионов. "Нынешняя ситуация дает нам понять, что можно выдвигать какие угодно обвинения, позволять себе самое омерзительное вранье и тебе за это ничего не будет", — возмущается его адвокат.
Трамп "уронил" Lockheed Martin
Для президента США менять одним твитом биржевые индексы и котировки акций крупнейших компаний — обычное дело. Так, вскоре после избрания на высший государственный пост он обвалил акции Lockheed Martin — ведущей американской оборонной корпорации.
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"Программа создания истребителей F-35 и расходы на нее вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут и будут сэкономлены на военных и других закупках после 20 января", — указал Трамп в декабре 2016-го. В результате акции Lockheed Martin подешевели на 4,2%, а рыночная капитализация рухнула на 3,5 миллиарда долларов.
Сестра Кардашьян обвалила Snapchat
В феврале 2018-го популярный мессенджер Snapchat потерял 1,6 миллиарда долларов. Для этого хватило лишь одного твита Кайли Дженнер, модели и сестры Ким Кардашьян.
"Кто-то еще перестал заходить в Snapchat или только я? Это так печально", — призналась Дженнер, у которой на тот момент было 24,5 миллиона подписчиков. Чуть меньше чем за сутки акции компании упали на 8,4%.
Как выяснилось, высказывание модели совпало с недовольством пользователей масштабным редизайном приложения и подогрело опасения вложившихся в него инвесторов с Уолл-стрит относительно перспектив сервиса, который по-прежнему не приносит никакой прибыли.
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Ратнер и его "дешевка"
В 1991 году неосторожный комментарий сильно подвел Джеральда Ратнера, гендиректора британской ювелирной фирмы Ratners Group. Компания сделала ставку на сегмент небогатых клиентов и начала продавать "ювелирку для бедных" через собственную сеть магазинов.
Ратнер был талантливым бизнесменом. Унаследовав бизнес в 1984 году, он расширил сеть с 150 до более чем двух тысяч торговых точек, захватив свыше половины ювелирного рынка Великобритании. Но рассказ о том, как ему удалось добиться столь быстрой экспансии, едва его не погубил.
Когда один из слушателей спросил, почему компания может себе позволить продавать вещи по такой низкой цене, Ратнер ответил просто: "Да потому, что все это — вообще дешевка". На следующий день его процитировали ведущие британские СМИ.
За ночь капитализация Ratners Group рухнула на 1,6 миллиарда долларов, фирменные магазины опустели. Целый год торговые точки закрывались сотнями, тысячи людей лишились работы.