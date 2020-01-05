Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T09:39+0300
https://ria.ru/20200105/1562779281.html
Ответили за слова: фразы ценой в миллиарды долларов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155178/79/1551787901_0:32:2607:1498_1036x0_80_0_0_17bef0e820ebb0ac1640765efbf94e53.jpg
РИА Новости

Ответили за слова: фразы ценой в миллиарды долларов

08:00 05.01.2020 (обновлено: 09:39 05.01.2020)
5677
© РИА Новости / Илья ПиталевПлакат
Плакат
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Неосторожные сравнения, необдуманные комментарии и опрометчивые твиты порой стоят предпринимателям, инвесторам и владельцам бизнеса целого состояния. Осенью глава американского инвестфонда потерял миллиард долларов, неудачно пошутив про трусы. О том, когда случайные фразы обходятся слишком дорого, — в материале РИА Новости.

Инвесторы испугались трусов

В середине октября глава американского инвестфонда Fisher Investments Кен Фишер (под управлением фонда — активы на 112 миллиардов долларов) выступал на профильной конференции в Сан-Франциско. Мероприятие было не бесплатным — участники выложили по 25 тысяч долларов, чтобы послушать известного финансиста. Журнал Forbes оценивает состояние Фишера в 3,7 миллиарда долларов, он — 195-й в списке самых богатых граждан США.
Рассказывая собравшимся о нюансах работы фонда, Фишер решил не вдаваться в пространные объяснения и постарался быть максимально конкретным. В частности, общение с потенциальными клиентами он сравнил с обольщением женщин. "Это похоже на попытку залезть в женские трусы", — сообщил 68-летний миллиардер. Шутку не оценили: Фишера обвинили в сексизме, а из его фонда начали выводить деньги.
Бизнесмен поначалу пришел в недоумение, отметив, что и раньше "не раз говорил подобное". Но затем опомнился и принес "искренние извинения". По его словам, "ряд фраз, которые я использовал, чтобы подчеркнуть определенные моменты, были неправильными", и им нет места ни в компании, ни в отрасли. Но было уже поздно — его шуточки обошлись Fisher Investments более чем в миллиард долларов.
Кен Фишер
16 октября 2019, 11:58
В США миллиардер потерял 600 миллионов из-за неудачной шутки о женщинах
Управление по инвестициям американского штата Мичиган, которое 15 лет сотрудничало с Fisher Investments, вывело оттуда 600 миллионов. Разорвать отношения пообещали также пенсионные фонды Флориды и Филадельфии, доверившие компании более 500 миллионов. Наконец, Бостон забрал пенсионные активы почти на 250 миллионов.
Всего за два месяца Fisher Investments недосчитался более четырех миллиардов долларов.

Вездесущий Маск и тайский "педофил"

Высказывания другого миллиардера, основателя Tesla Илона Маска не раз приводили к падению акций проблемного автопроизводителя. Главе компании настоятельно рекомендовали "заняться операционной деятельностью, а не в твиттер писать". Но он не послушался.
Несколько неосторожных твитов о Tesla стоили Маску штрафа в 20 миллионов долларов, кресла руководителя и официального запрета что-либо сообщать о финансовом положении компании без консультации с адвокатами. Оскандалился предприниматель и летом прошлого года после истории в Таиланде. Он предложил свою мини-субмарину, чтобы вызволить детей и тренера, застрявших в затопленной пещере. Когда его помощь отвергли, разозлился не на шутку. Тайского дайвера Верна Ансворта, который всех спас, а подлодку назвал бесполезной, Маск обвинил в педофилии.
Британский кейв-дайвер Верн Уонсорт
18 июля 2018, 10:52
Маск извинился перед британским дайвером, которого назвал "педофилом"
"Он пожилой, одинокий белый мужчина из Англии, который 30-40 лет либо путешествовал, либо жил в Таиланде, в основном в районе пляжа Паттайи. Потом переехал в Чианграй, чтобы жениться на 12-летней девочке", — объявил глава Tesla.
Ансворт подал иск, потребовав от Маска 190 миллионов долларов за моральный ущерб. Миллиардеру удалось выкрутиться: американский суд поверил объяснению его адвокатов, что Маск на самом деле не называл Ансворта педофилом, а "просто использовал в качестве насмешки слова "pedo guy", что в его родной ЮАР считается обычным выражением".
Пострадавший намерен добиться пересмотра вердикта и взыскать с главы Tesla уже почти двести миллионов. "Нынешняя ситуация дает нам понять, что можно выдвигать какие угодно обвинения, позволять себе самое омерзительное вранье и тебе за это ничего не будет", — возмущается его адвокат.

Трамп "уронил" Lockheed Martin

Для президента США менять одним твитом биржевые индексы и котировки акций крупнейших компаний — обычное дело. Так, вскоре после избрания на высший государственный пост он обвалил акции Lockheed Martin — ведущей американской оборонной корпорации.
Американский истребитель F-35. Архивное фото
15 июля 2018, 18:26
Пентагон достиг соглашения с Lockheed Martin о новой партии F-35
"Программа создания истребителей F-35 и расходы на нее вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут и будут сэкономлены на военных и других закупках после 20 января", — указал Трамп в декабре 2016-го. В результате акции Lockheed Martin подешевели на 4,2%, а рыночная капитализация рухнула на 3,5 миллиарда долларов.

Сестра Кардашьян обвалила Snapchat

В феврале 2018-го популярный мессенджер Snapchat потерял 1,6 миллиарда долларов. Для этого хватило лишь одного твита Кайли Дженнер, модели и сестры Ким Кардашьян.
"Кто-то еще перестал заходить в Snapchat или только я? Это так печально", — призналась Дженнер, у которой на тот момент было 24,5 миллиона подписчиков. Чуть меньше чем за сутки акции компании упали на 8,4%.
Как выяснилось, высказывание модели совпало с недовольством пользователей масштабным редизайном приложения и подогрело опасения вложившихся в него инвесторов с Уолл-стрит относительно перспектив сервиса, который по-прежнему не приносит никакой прибыли.
Презентация телефона Vertu. Архивное фото
22 июля 2017, 15:41
Блеск и нищета Vertu: как разорился производитель супердорогих телефонов

Ратнер и его "дешевка"

В 1991 году неосторожный комментарий сильно подвел Джеральда Ратнера, гендиректора британской ювелирной фирмы Ratners Group. Компания сделала ставку на сегмент небогатых клиентов и начала продавать "ювелирку для бедных" через собственную сеть магазинов.
Ратнер был талантливым бизнесменом. Унаследовав бизнес в 1984 году, он расширил сеть с 150 до более чем двух тысяч торговых точек, захватив свыше половины ювелирного рынка Великобритании. Но рассказ о том, как ему удалось добиться столь быстрой экспансии, едва его не погубил.
Когда один из слушателей спросил, почему компания может себе позволить продавать вещи по такой низкой цене, Ратнер ответил просто: "Да потому, что все это — вообще дешевка". На следующий день его процитировали ведущие британские СМИ.
За ночь капитализация Ratners Group рухнула на 1,6 миллиарда долларов, фирменные магазины опустели. Целый год торговые точки закрывались сотнями, тысячи людей лишились работы.
29729306
Обсудить 2
RatnersFisher InvestmentsДжеральд РатнерКен ФишерКайли ДженнерИлон МаскTesla motorsДональд ТрампF-35Lockheed MartinСШАТаиландЭкономика
Рекомендуем
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Самая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу
Главная пропажа Библии: где хранится Ковчег Завета
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
17:25Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
17:25В новогодние праздники более десяти пожаров произошли из-за петард
Лента новостейМолния