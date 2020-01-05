Ответили за слова: фразы ценой в миллиарды долларов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Неосторожные сравнения, необдуманные комментарии и опрометчивые твиты порой стоят предпринимателям, инвесторам и владельцам бизнеса целого состояния. Осенью глава американского инвестфонда потерял миллиард долларов, неудачно пошутив про трусы. О том, когда случайные фразы обходятся слишком дорого, — в материале РИА Новости.

Инвесторы испугались трусов

В середине октября глава американского инвестфонда Fisher Investments Кен Фишер (под управлением фонда — активы на 112 миллиардов долларов) выступал на профильной конференции в Сан-Франциско. Мероприятие было не бесплатным — участники выложили по 25 тысяч долларов, чтобы послушать известного финансиста. Журнал Forbes оценивает состояние Фишера в 3,7 миллиарда долларов, он — 195-й в списке самых богатых граждан США.

Рассказывая собравшимся о нюансах работы фонда, Фишер решил не вдаваться в пространные объяснения и постарался быть максимально конкретным. В частности, общение с потенциальными клиентами он сравнил с обольщением женщин. "Это похоже на попытку залезть в женские трусы", — сообщил 68-летний миллиардер. Шутку не оценили: Фишера обвинили в сексизме, а из его фонда начали выводить деньги.

Бизнесмен поначалу пришел в недоумение, отметив, что и раньше "не раз говорил подобное". Но затем опомнился и принес "искренние извинения". По его словам, "ряд фраз, которые я использовал, чтобы подчеркнуть определенные моменты, были неправильными", и им нет места ни в компании, ни в отрасли. Но было уже поздно — его шуточки обошлись Fisher Investments более чем в миллиард долларов.

Управление по инвестициям американского штата Мичиган, которое 15 лет сотрудничало с Fisher Investments, вывело оттуда 600 миллионов. Разорвать отношения пообещали также пенсионные фонды Флориды и Филадельфии, доверившие компании более 500 миллионов. Наконец, Бостон забрал пенсионные активы почти на 250 миллионов.

Всего за два месяца Fisher Investments недосчитался более четырех миллиардов долларов.

Вездесущий Маск и тайский "педофил"

Высказывания другого миллиардера, основателя Tesla Илона Маска не раз приводили к падению акций проблемного автопроизводителя. Главе компании настоятельно рекомендовали "заняться операционной деятельностью, а не в твиттер писать". Но он не послушался.

Несколько неосторожных твитов о Tesla стоили Маску штрафа в 20 миллионов долларов, кресла руководителя и официального запрета что-либо сообщать о финансовом положении компании без консультации с адвокатами. Оскандалился предприниматель и летом прошлого года после истории в Таиланде. Он предложил свою мини-субмарину, чтобы вызволить детей и тренера, застрявших в затопленной пещере. Когда его помощь отвергли, разозлился не на шутку. Тайского дайвера Верна Ансворта, который всех спас, а подлодку назвал бесполезной, Маск обвинил в педофилии.

"Он пожилой, одинокий белый мужчина из Англии, который 30-40 лет либо путешествовал, либо жил в Таиланде, в основном в районе пляжа Паттайи. Потом переехал в Чианграй, чтобы жениться на 12-летней девочке", — объявил глава Tesla.

Ансворт подал иск, потребовав от Маска 190 миллионов долларов за моральный ущерб. Миллиардеру удалось выкрутиться: американский суд поверил объяснению его адвокатов, что Маск на самом деле не называл Ансворта педофилом, а "просто использовал в качестве насмешки слова "pedo guy", что в его родной ЮАР считается обычным выражением".

Пострадавший намерен добиться пересмотра вердикта и взыскать с главы Tesla уже почти двести миллионов. "Нынешняя ситуация дает нам понять, что можно выдвигать какие угодно обвинения, позволять себе самое омерзительное вранье и тебе за это ничего не будет", — возмущается его адвокат.

Трамп "уронил" Lockheed Martin

Для президента США менять одним твитом биржевые индексы и котировки акций крупнейших компаний — обычное дело. Так, вскоре после избрания на высший государственный пост он обвалил акции Lockheed Martin — ведущей американской оборонной корпорации.

"Программа создания истребителей F-35 и расходы на нее вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут и будут сэкономлены на военных и других закупках после 20 января", — указал Трамп в декабре 2016-го. В результате акции Lockheed Martin подешевели на 4,2%, а рыночная капитализация рухнула на 3,5 миллиарда долларов.

Сестра Кардашьян обвалила Snapchat

В феврале 2018-го популярный мессенджер Snapchat потерял 1,6 миллиарда долларов. Для этого хватило лишь одного твита Кайли Дженнер, модели и сестры Ким Кардашьян.

"Кто-то еще перестал заходить в Snapchat или только я? Это так печально", — призналась Дженнер, у которой на тот момент было 24,5 миллиона подписчиков. Чуть меньше чем за сутки акции компании упали на 8,4%.

Как выяснилось, высказывание модели совпало с недовольством пользователей масштабным редизайном приложения и подогрело опасения вложившихся в него инвесторов с Уолл-стрит относительно перспектив сервиса, который по-прежнему не приносит никакой прибыли.

Ратнер и его "дешевка"

В 1991 году неосторожный комментарий сильно подвел Джеральда Ратнера, гендиректора британской ювелирной фирмы Ratners Group. Компания сделала ставку на сегмент небогатых клиентов и начала продавать "ювелирку для бедных" через собственную сеть магазинов.

Ратнер был талантливым бизнесменом. Унаследовав бизнес в 1984 году, он расширил сеть с 150 до более чем двух тысяч торговых точек, захватив свыше половины ювелирного рынка Великобритании. Но рассказ о том, как ему удалось добиться столь быстрой экспансии, едва его не погубил.

Когда один из слушателей спросил, почему компания может себе позволить продавать вещи по такой низкой цене, Ратнер ответил просто: "Да потому, что все это — вообще дешевка". На следующий день его процитировали ведущие британские СМИ.