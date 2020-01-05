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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-05T12:39+0300
https://ria.ru/20200105/1562482639.html
Разноцветные шары не растут на елке? Как создают новогодние игрушки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156248/19/1562481933_0:95:3084:1830_1036x0_80_0_0_f37377dcef7716bac56cac51ecd2b709.jpg
РИА Новости

Разноцветные шары не растут на елке? Как создают новогодние игрушки

10:00 05.01.2020 (обновлено: 12:39 05.01.2020)
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Традиция наряжать рождественское дерево пришла из средневековой Европы. Первые украшения были съедобными, привычные нам шарики и гирлянды возникли гораздо позже. Как изготавливают елочные игрушки, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Первые елочные украшения несли в себе христианскую символику: макушку дерева украшала Вифлеемская звезда, на ветках были яблоки как символ плодов с Древа познания.

Женщины вручную расписывают елочные игрушки на фабрике Бирюсинка в Красноярске
1 из 21

Первые елочные украшения несли в себе христианскую символику: макушку дерева украшала Вифлеемская звезда, на ветках были яблоки как символ плодов с Древа познания.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Со временем райские яблоки превратились в стеклянные шары.

Образцы елочных игрушек, расписанных в ручную на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске
2 из 21

Со временем райские яблоки превратились в стеклянные шары.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По легенде, появление стеклянных шаров связано с неурожаем яблок в Германии 1848 году.

Производство стеклянных новогодних игрушек по классическим технологиям на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске
3 из 21

По легенде, появление стеклянных шаров связано с неурожаем яблок в Германии 1848 году.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Тогда стеклодувы из Тюрингии наделали особых "фруктов" и с успехом их распродали.

Женщина вручную расписывает елочные игрушки на фабрике Бирюсинка в Красноярске
4 из 21

Тогда стеклодувы из Тюрингии наделали особых "фруктов" и с успехом их распродали.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Возникло регулярное производство украшений к празднику.

Производство стеклянных новогодних игрушек по классическим технологиям на фабрике игрушек Бирюсинка в Красноярске
5 из 21

Возникло регулярное производство украшений к празднику.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Стеклянные шары в цехе по окраске игрушек на красноярской фабрике "Бирюсинка".

Стеклянные шары в цехе по окраске игрушек на фабрике Бирюсинка в Красноярске
6 из 21

Стеклянные шары в цехе по окраске игрушек на красноярской фабрике "Бирюсинка".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Современное производство елочных украшений проходит в пять шагов.

Сотрудник изготавливает елочное украшение на фабрике Стиль Студия в Москве
7 из 21

Современное производство елочных украшений проходит в пять шагов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сначала стеклянную заготовку нагревают при помощи газовой горелки.

Изготовление елочного украшения в стеклодувном цехе на фабрике Стиль Студия в Москве
8 из 21

Сначала стеклянную заготовку нагревают при помощи газовой горелки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Елочные украшения, произведенные на фабрике "Стиль Студия" в Москве.

Готовые елочные украшения, произведенные на фабрике Стиль Студия в Москве
9 из 21

Елочные украшения, произведенные на фабрике "Стиль Студия" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Стеклодув формирует игрушку, затем ее охлаждают, грунтуют и сушат.

Сотрудница изготавливает елочное украшение в стеклодувном цехе на фабрике Стиль Студия в Москве
10 из 21

Стеклодув формирует игрушку, затем ее охлаждают, грунтуют и сушат.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

После этого художник-оформитель раскрашивает шар и посыпает блестками.

Ручная роспись елочного украшения на фабрике Стиль Студия в Москве
11 из 21

После этого художник-оформитель раскрашивает шар и посыпает блестками.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Двух совершенно идентичных украшений не бывает, у каждой есть какая-нибудь особенность.

Стеклянные заготовки для елочных игрушек в стеклодувном цехе на фабрике Стиль Студия в Москве
12 из 21

Двух совершенно идентичных украшений не бывает, у каждой есть какая-нибудь особенность.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Производители елочных игрушек начинают готовиться к Новому году, раньше всех.

Готовое елочное украшение, изготовленное на фабрике Стиль Студия в Москве
13 из 21

Производители елочных игрушек начинают готовиться к Новому году, раньше всех.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

С наступлением января мастера уже начинают придумывать игрушки к следующему году.

Елочные украшения, произведенные на фабрике Стиль Студия в Москве
14 из 21

С наступлением января мастера уже начинают придумывать игрушки к следующему году.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Чаще всего персонажами для елочных игрушек становятся герои сказок и детских фильмов.

Готовые новогодние игрушки, сделанные по классическим технологиям, на фабрике Бирюсинка в Красноярске
15 из 21

Чаще всего персонажами для елочных игрушек становятся герои сказок и детских фильмов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Художница раскрашивает Снегурочек на фабрике "Бирюсинка" в Красноярске.

Художница раскрашивает вручную головы кукол Снегурочки, сделанных по классическим технологиям из поливинилхлорида, на фабрике Бирюсинка в Красноярске
16 из 21

Художница раскрашивает Снегурочек на фабрике "Бирюсинка" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По елочным игрушкам можно изучать материальную культуру и историю.

Заготовки кукол перед покраской на фабрике Бирюсинка в Красноярске
17 из 21

По елочным игрушкам можно изучать материальную культуру и историю.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Советские игрушки отражали все важные события в жизни страны.

Сотрудницы упаковывают готовую куклу Деда Мороза, на фабрике Бирюсинка в Красноярске
18 из 21

Советские игрушки отражали все важные события в жизни страны.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

С течение времени меняется и елочная мода.

Готовые новогодние игрушки, сделанные по классическим технологиям, на фабрике Бирюсинка в Красноярске
19 из 21

С течение времени меняется и елочная мода.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Сегодня в тренде — минимализм.

Художницы раскрашивают вручную головы кукол Деда Мороза, сделанные по классическим технологиям из поливинилхлорида, на фабрике Бирюсинка в Красноярске
20 из 21

Сегодня в тренде — минимализм.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Новогодние игрушки на фабрике "Бирюсинка" в Красноярске.

Готовые новогодние игрушки, сделанные по классическим технологиям, на фабрике Бирюсинка в Красноярске
21 из 21

Новогодние игрушки на фабрике "Бирюсинка" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
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