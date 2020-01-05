Разноцветные шары не растут на елке? Как создают новогодние игрушки

Первые елочные украшения несли в себе христианскую символику: макушку дерева украшала Вифлеемская звезда, на ветках были яблоки как символ плодов с Древа познания.
Первые елочные украшения несли в себе христианскую символику: макушку дерева украшала Вифлеемская звезда, на ветках были яблоки как символ плодов с Древа познания.
Со временем райские яблоки превратились в стеклянные шары.
Со временем райские яблоки превратились в стеклянные шары.
По легенде, появление стеклянных шаров связано с неурожаем яблок в Германии 1848 году.
По легенде, появление стеклянных шаров связано с неурожаем яблок в Германии 1848 году.
Тогда стеклодувы из Тюрингии наделали особых "фруктов" и с успехом их распродали.
Тогда стеклодувы из Тюрингии наделали особых "фруктов" и с успехом их распродали.
Возникло регулярное производство украшений к празднику.
Возникло регулярное производство украшений к празднику.
Стеклянные шары в цехе по окраске игрушек на красноярской фабрике "Бирюсинка".
Стеклянные шары в цехе по окраске игрушек на красноярской фабрике "Бирюсинка".
Современное производство елочных украшений проходит в пять шагов.
Современное производство елочных украшений проходит в пять шагов.
Сначала стеклянную заготовку нагревают при помощи газовой горелки.
Сначала стеклянную заготовку нагревают при помощи газовой горелки.
Елочные украшения, произведенные на фабрике "Стиль Студия" в Москве.
Елочные украшения, произведенные на фабрике "Стиль Студия" в Москве.
Стеклодув формирует игрушку, затем ее охлаждают, грунтуют и сушат.
Стеклодув формирует игрушку, затем ее охлаждают, грунтуют и сушат.
После этого художник-оформитель раскрашивает шар и посыпает блестками.
После этого художник-оформитель раскрашивает шар и посыпает блестками.
Двух совершенно идентичных украшений не бывает, у каждой есть какая-нибудь особенность.
Двух совершенно идентичных украшений не бывает, у каждой есть какая-нибудь особенность.
Производители елочных игрушек начинают готовиться к Новому году, раньше всех.
Производители елочных игрушек начинают готовиться к Новому году, раньше всех.
С наступлением января мастера уже начинают придумывать игрушки к следующему году.
С наступлением января мастера уже начинают придумывать игрушки к следующему году.
Чаще всего персонажами для елочных игрушек становятся герои сказок и детских фильмов.
Чаще всего персонажами для елочных игрушек становятся герои сказок и детских фильмов.
Художница раскрашивает Снегурочек на фабрике "Бирюсинка" в Красноярске.
Художница раскрашивает Снегурочек на фабрике "Бирюсинка" в Красноярске.
По елочным игрушкам можно изучать материальную культуру и историю.
По елочным игрушкам можно изучать материальную культуру и историю.
Советские игрушки отражали все важные события в жизни страны.
Советские игрушки отражали все важные события в жизни страны.
С течение времени меняется и елочная мода.
Сегодня в тренде — минимализм.
Новогодние игрушки на фабрике "Бирюсинка" в Красноярске.
Новогодние игрушки на фабрике "Бирюсинка" в Красноярске.