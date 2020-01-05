"Уйти во все тяжкие": как похудеть после новогодних праздников

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Глаза разбегаются от разнообразия закусок и напитков на столе, хочется попробовать все и сразу — так на новогодних каникулах повторяется из года в год. Как итог — набранные килограммы и нервные срывы. А в худшем случае — больничная койка. Почему на праздниках люди съедают в два раза больше обычного и как без вреда для здоровья провести застолье, РИА Новости поинтересовалось у диетологов к Международному разгрузочному дню.

"Организм перегружен"

В январские каникулы столы буквально ломятся от вкусной еды. Большинству при виде яств чувство меры отказывает. "Логично, что разгрузочный день нужен после "загрузочного", то есть после того, как вы переели. Поэтому его нужно устраивать, только когда организм перегружен, а не когда вздумается", — говорит в беседе с РИА Новости врач-диетолог Алексей Ковальков.

Эксперт не советует голодать во время "разгрузки" — это может плохо сказаться на самочувствии. Ковальков рекомендует съесть за день от двух до восьми яиц без желтков, пару грейпфрутов и овощи. "Также можно выпить слабительное, ну и двигаться побольше", — добавляет он.

Врач-диетолог обращает внимание на то, что многие неправильно готовятся к пиршеству, из-за чего вредят своему же здоровью: "Женщины, которые хотят надеть любимое платье, изводят себя перед Новым годом строгими диетами. Обматываются в пищевые пленки и крутят педали на велотренажерах! А во время готовки накануне праздничной ночи не пускают домашних на кухню и велят терпеть до вечера. Все при этом голодают, а потом набрасываются на еду. Те, кто еще за неделю до этого голодал, получают резкий удар жирами по поджелудочной железе и печени. После такого и в реанимации можно оказаться — скорая в новогодние каникулы просто задыхается".

На будущее тем, кто хочет сбросить вес перед праздниками, Ковальков советует кетогенную диету — использовать в рационе продукты с большим содержанием жиров и белков, а углеводы свести к минимуму. Специалист рекомендует не ломать голову и не менять ингредиенты в традиционных блюдах, чтобы те были "более полезными": "Какой смысл делать салаты на йогурте? Если человек весь год занимался спортом и вел правильный образ жизни, то один день ничего не изменит — как и у тех, кто этот режим не соблюдал". Впрочем, врач все же предостерегает от "ассорти в тарелке из разных блюд", чтобы не съесть больше, чем нужно. И на десерт сдобу стоит заменить мороженым.

Собеседник напоминает: все, что подается на новогодний стол, можно приготовить в любой день, поэтому не стоит сметать все разом, но и "растягивать застолье на недели нет никакого смысла". "Лично я отмечаю Новый год один день. И всем тоже советую. Не нужно превращать праздники в нескончаемое обжорство. Лучше уделите время тому, кто рядом с вами. Выходите на прогулки, общайтесь, читайте книги и смотрите любимые фильмы!" — заключает Алексей Ковальков.

Чувство меры

Все эксперты сходятся в одном: главное — соблюдать меру. Научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Алла Погожева объяснила агентству, что во время застолий можно есть все, но по чуть-чуть: "Нужно уметь себя контролировать и следить за количеством съеденного".

Диетолог советует взвешиваться по утрам во время новогодних каникул. Если стрелка показала нежелательный "плюс", поможет разгрузочный день. "Выберите какие-то любимые овощи, съешьте за день килограмм-полтора — в отварном виде, потушить или просто сделать салат. И, конечно, пейте достаточно жидкости".

По словам Погожевой, мужчины, к примеру, лучше переносят мясные "разгрузки": "Триста-четыреста граммов мяса разделить на четыре порции и съесть в течение дня". А женщинам рекомендуются творожные. Около 400 граммов продукта — на четыре приема пищи в день: "Можно в свежем виде или приготовить запеканку".

На "голодные" дни подойдет кефир — полтора литра. Однако необходимо следить за самочувствием: не все могут перенести подобное. Этим тоже не стоит злоупотреблять: "Если вдруг вес пошел вверх, можно устроить пару таких разгрузочных дней — к примеру, после Нового года и Рождества. Не больше".

Когда праздники закончатся, продолжает Алла Погожева, надо "влиться в свой будничный рацион" и немного скорректировать его, если нужно привести себя в форму. "Постарайтесь в течение хотя бы месяца исключить кондитерские изделия, жирные продукты, сладости, — уточняет она. — В рационе должны присутствовать белковые блюда (нежирная рыба, мясо, птица) для чувства насыщения и овощи".

Специалист предупреждает: переедание чревато избыточной массой тела, ожирением, повышенным артериальным давлением, обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, к тому же предрасположенность к лишнему весу может спровоцировать сахарный диабет.

"Ем сколько хочу"

По какой причине люди едят в разы больше во время новогодних праздников и что с этим делать, РИА Новости объяснил специалист по снижению веса, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Сергей Соболевский.

"У современного человека в жизни не очень много свободы, на зато есть ограничения — в работе, в правилах поведения в обществе. Мы живем в постоянном стрессе. После напряженных этапов каждому нужно расслабиться. Новогодние каникулы — как раз то время, когда даже самым серьезным и ответственным людям хочется побыть беспечными, избавиться от ограничений. Еда — один из способов почувствовать эту свободу: "Я ем сколько хочу, что хочу и когда хочу". В обычные дни мало кто завтракает селедкой под шубой и начинает обед с бокала вина. А в праздники это обычное дело", — комментирует Соболевский.

Врач отмечает, что после, казалось бы, бесконечных застолий наступает "пищевое похмелье": "Есть такой круг зависимых состояний: переедание, чувство вины, наказание, жалость к себе. Последнее пересилить сложнее всего, поэтому случаются срывы. Например, человек, чтобы себя "наказать", покупает абонемент в фитнес-клуб и занимается, как правило, до февраля-марта". А потом абонемент просто пылится на полке — все из-за эмоционального выгорания и желания достичь результата в короткий срок.

Соболевский говорит: если сесть за новогодний стол голодным, высока вероятность проглотить больше, чем требуется организму, поэтому предварительно нужно поесть. "Переедание может вызвать обострение хронических заболеваний — панкреатит, холецистит. Набор трех-четырех килограммов за каникулы — это скорее правило, чем исключение. Организм выбивается из обычного ритма жизни. Очень важно в этот период выдержать грань межу тем, чтобы уйти в спортзал на тренировку сразу после застолья, и тем, чтобы пуститься во все тяжкие и исступленно "добивать" салаты".